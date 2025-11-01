Vármegyei I.
1 órája
Kiszakadt a gólzsák Nagyecseden, a Szalka továbbra is menetel (edzői reakciókkal)
Az Újfehértó magára talált, otthon tartotta a három pontot. Mutatjuk a Vármegyei I. osztály szombati mérkőzéseinek eredményeit.
Mindenszentek napján is rendeztek mérkőzéseket a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 13. fordulójában. Íme a játéknap eredményei és edzői reakciói.
Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 13. forduló
- Újfehértó–Csenger 3–1 (2–1)
Újfehértó, v.: Paráda.
Újfehértó: Budaházi – Csáki (Zámbó), Chrien, Szilágyi, Pallai, Toldi, Angyal (Domokos), Tóth, Garda (Szemán), Szabó, Kállai. Edző: Kiss Tamás.
Csenger: Szedlacsek G. – Lyáh, Popovics, Nagy, Csorvási (Német), Antal, Osváth, Szedlacsek Á., Mona (Peterman), Gaál (Barcsay), Somlyai (Fejes). Edző: Orosz Ferenc.
Gól: Kállai, Angyal, Zámbó, illetve Lyáh. Kiállítva. Szedlacsek Á. (62.).
Kiss Tamás: – Egy nagyon kulturált és fegyelmezett csapatot sikerült legyőznünk, de úgy érzem, hogy a mérkőzés összképe alapján teljesen megérdemelten. Végig jól kontrolláltuk a találkozót, nagyon sok helyzetet kidolgoztunk, amelyekből csak hármat tudtunk értékesíteni. Gratulálok a csapatomnak, ezt a győzelmet Balázscsik József törzsszurkolónknak ajánljuk, aki sajnos nem tudott itt lenni velünk és mielőbbi jobbulást kívánunk neki!
Orosz Ferenc: nem nyilatkozott.
- Nagyecsed–Gyulaháza 7–0 (2–0)
Nagyecsed, v.: Kosztyu.
Nagyecsed: Nagy M. (Sarkadi Zs.)– Tilinger (Sarkadi G.), Bulyáki K., Nagy N., Bulyáki A. (Jónás), Jónucz (Nyíregyházi), Orosz, Kovács, Fejes, Tangel, Boldizsár (Lakatos). Edző: Piskóti Zsolt.
Gyulaháza: Márkánics – Mohl, Kozma Zs., Kozma M., Simon, Farkas, Ivánkó (Csáki), Domokos, Papp, Fodor, Galambos (Iski). Edző: Deák Béla.
Gól: Boldizsár, Bulyáki K. 2, Tilinger, Nagy N., Tangel (11-esből), Nyíregyházi.
Piskóti Zsolt: – Sikerült végre gólokat is szereznünk és kiszolgálni a szurkolóinkat! Kulturált fiatal csapatot sikerült legyőzni ma, a harmadik gólig nagyon jól tartották magukat. További sok sikert Gyulaházának!
Deák Béla: – A mérkőzés sajnos már az elején eldőlt, mert nagyon kevés hadra fogható játékossal érkeztünk meg. Dolgunkat tovább nehezítette, hogy két átlövésből az ellenfél korán megnyugtató előnyt szerzett. Majd megsérült az egyik meghatározó játékosom, akit le is kellett cserélni, fejsérülést szenvedett és gyakorlatilag egy cserekapussal fejeztük be a találkozót. Hetvenöt percig jól is tartottuk magunkat, a végén viszont szétestünk és az ellenfél könyörtelenül kivégzett minket. Ezen a meccsen a túlélés volt a cél, ez részben sikerült és nem maradt más feladatunk hátra, mint hogy felkészüljünk az utolsó hazai bajnokinkra. Gratulálunk a nagyon komoly játékerőt képviselő Nagyecsednek a megérdemelt győzelemhez!
- Mátészalka–Ibrány 4–1 (1–0)
Mátészalka, v.: Major.
Mátészalka: Szilágyi – Molnár (Szántó), Fenyőfalvi (Sárosi), Jene, Bényei, Rubus, Bodó (Mező), Torkos, Vámos, Gyurján (Milák), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Ibrány: Horváth – Motkó, Barta, Csáki, Lakatos, Novák (Boros), Gergely, Virág, Szokol, Tóth, Katona (Kiss). Edző: Fiumei Viktor.
Gól: Rubus, Bodó, Gyurján, Vámos, illetve Barta.
Makszim Gábor: – Az első félidőben több helyzetet is kihagytunk, de jókor, a szünet előtt sikerült megszereznünk a vezetést. A második félidőt már sokkal jobban kezdtük, gyorsan két gólt is lőttünk, ami megnyugtatta a csapatot. Összességében úgy gondolom, ismét sikerült jó játékot a pályára vinni és rengeteg helyzetet kialakítani. További sok sikert az Ibránynak!
Fiumei Viktor: – Egy félidőn át sikerült megnehezíteni a bajnokesélyes dolgát, viszont nagyon rosszkor kaptuk az első gólt. A második félidő elején pár perc alatt lerendeztük magunkat, viszont végig volt tartása a csapatnak, amiből a hátralévő két meccsen lehet építkezni. Gratulálunk a Mátészalkának!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre