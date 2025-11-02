Vármegyei I. osztály
3 órája
Folytatja jó formáját a Namény, hat gól Gergelyiugornyán (tabellával)
A Nyírbátor kiütéssel nyert. A Vármegyei I. osztályban négy mérkőzést bonyolítottak vasárnap.
A szombati három mérkőzés után vasárnap négy találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 13. fordulójában.
Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 13. forduló
- Gergelyiugornya–Tiszavasvári 3–3 (1–2)
Gergelyiugornya, v.: Tóth.
Gergelyiugornya: Kardos – Szász, Danku (Csonka), Szabó (Zán), Szokolai, Bátyi, Barta (Bíró), Illés, Rácz (Lakatos), Alapi, Balogh P. (Aranyos). Játékos-edző: Balogh Tibor.
Tiszavasvári: Nagy R. – Szolyka, Czifra Á., Tolnai, Bolega, Balogh R. (Vadász), Zsoldos, Makra, Czifra L. (Nagy D.), Bóz (Szőnyi), Miterkó. Edző: Szabó Zoltán.
Gól: Szokolai, Illés, Lakatos, illetve Balogh R., Zsoldos, Miterkó.
Balogh Tibor: – Vereséggel felérő döntetlen. További sok sikert a Tiszavasvárinak!
Szabó Zoltán: – Nem tudom eldönteni, hogy félig tele vagy félig üres a pohár, hogy vesztettünk két pontot vagy nyertünk egyet. További sok sikert a hazai csapatnak! Hajrá Vasvári!
- Baktalórántháza–Nyírbátor 0–4 (0–2)
Baktalórántháza, v.: Papp.
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Németh (Pataki), Pataki, Lakatos, Szabó (Kozma K.), Csatári (Tóth), Maleskovits M., Ferencz, Huncsik (Kozma J.), Jávor. Edző: Illés László.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Danó), Hunyadi (Tóth E.), Gönczör, Terdik (Karácsony), Lukács, Márton (Petics), Orosz (Boda), Ur. Edző: Erdei Zoltán.
Gól: Ur (11-esből), Tóth Á., Tóth Sz., Bodó.
Illés László: – Könnyed játékkal nyert a vendégcsapat a hibáinkat kihasználva, teljesen megérdemelten. Az még oké, hogy játékban felülmúltak bennünket, de ez a mentalitás amit a csapat a pályára vitt, ez számunkra elfogadhatatlan.
Erdei Zoltán: – Ezen a mérkőzésen a három pont begyűjtése volt a legfőbb célunk, ezt meg is tettük. További sok sikert a Baktának!
- Kótaj–Vásárosnamény 1–5 (1–1)
Kótaj, v.: Jakab.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Ujvári (Kató), Papp (Nóbrega), Dencs, Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere, Újvári (Odunuga C.), Marozsán (Chepak), Deskó, Slobodianyk (Illés), Szabó, Odunuga I., Kopor (Savenko), Orosz. Edző: Kósa József.
Gól: Haller, illetve Újvári, Odunuga I., Deskó 2, Géci.
Seregi Mihály: – Nagyon gyengén játszottunk, megérdemelten nyert a vendégcsapat. Sok sikert a Naménynak!
Kósa József: – Viszonylag korán megszereztük a vezetést, de aztán egy kissé belealudtunk, így hamar egyenlíteni tudott az ellenfél. A második félidőben ilyen arányban is rászolgáltunk a győzelemre. Ott már láttam azt a tüzet a srácokban, amit én isten igazából szeretnék, úgyhogy csak gratulálni tudok mindenkinek. További sok sikert a hazaiaknak!
- Nagykálló–Mándok 0–3 (0–1)
Nagykálló, v.: Veres.
Nagykálló: Csikós – Marozsán, Ramos, Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Erdei, Marinka (Bencs), Baráz (Simon), Kovács (Fazekas). Edző: Homann Richárd.
Mándok: Végső – Maroda, Csáki P. (Fejes), Gyüre (Márton), Bokor (Koszta), Molnár, Cservenyák, Kozma, Méhész (Csáki G.), Jánvári, Veress (Matyi). Edző: Baksa Zoltán.
Gól: Veress, Gyüre, Fejes.
Homann Richárd: – Gratulálok a Mándoknak, volt egy-két érdekes játékvezetői ítélet. Nem ezen múlt...
Baksa Zoltán: – A félszezon talán leggyengébb játékát produkáltuk a mérkőzésen, viszont mindenki maximális hozzáállásával sikerült begyűjteni a három pontot. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!
Kótaj – Vásárosnamény mérkőzésFotók: Sipeki Péter
A bajnokság állása:
|1
|MÁTÉSZALKAI MTK
|12
|10
|2
|0
|40
|7
|33
|32
|2
|NYÍRBÁTORI LSE
|12
|10
|2
|0
|36
|14
|22
|32
|3
|MÁNDOK VSE
|12
|9
|1
|2
|34
|10
|24
|28
|4
|NAGYECSED RSE
|12
|8
|1
|3
|20
|7
|13
|25
|5
|IBRÁNY SE
|12
|7
|0
|5
|24
|20
|4
|21
|6
|CSENGER FC
|12
|6
|0
|6
|29
|26
|3
|18
|7
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|12
|6
|0
|6
|20
|20
|0
|18
|8
|NAGYKÁLLÓI VSE
|13
|5
|1
|7
|20
|27
|-7
|16
|9
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|12
|4
|2
|6
|20
|20
|0
|14
|10
|KÓTAJ SE
|12
|4
|2
|6
|17
|19
|-2
|14
|11
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|12
|4
|1
|7
|27
|27
|0
|13
|12
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|11
|4
|0
|7
|17
|29
|-12
|12
|13
|GYULAHÁZA KSE
|12
|3
|0
|9
|14
|41
|-27
|9
|14
|TISZAVASVÁRI SE
|12
|2
|3
|7
|21
|40
|-19
|9
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|12
|0
|1
|11
|12
|44
|-32
|1
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre