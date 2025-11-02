november 2., vasárnap

Vármegyei I. osztály

1 órája

Folytatja jó formáját a Namény, hat gól Gergelyiugornyán (tabellával)

Címkék#vármegyei foci#megye I#labdarúgás

A Nyírbátor kiütéssel nyert. A Vármegyei I. osztályban négy mérkőzést bonyolítottak vasárnap.

Kerecsen József

A szombati három mérkőzés után vasárnap négy találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 13. fordulójában.

A Vármegyei I. osztály vasárnapi eredményei.
Vármegyei I.: a Vásárosnamény a legutóbbi négy mérkőzéséből hármat megnyert.
Fotó: archív/szon.hu

Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 13. forduló

  • Gergelyiugornya–Tiszavasvári 3–3 (1–2)
    Gergelyiugornya, v.: Tóth.
    Gergelyiugornya: Kardos – Szász, Danku (Csonka), Szabó (Zán), Szokolai, Bátyi, Barta (Bíró), Illés, Rácz (Lakatos), Alapi, Balogh P. (Aranyos). Játékos-edző: Balogh Tibor.
    Tiszavasvári: Nagy R. – Szolyka, Czifra Á., Tolnai, Bolega, Balogh R. (Vadász), Zsoldos, Makra, Czifra L. (Nagy D.), Bóz (Szőnyi), Miterkó. Edző: Szabó Zoltán. 
    Gól: Szokolai, Illés, Lakatos, illetve Balogh R., Zsoldos, Miterkó.
    Balogh Tibor: – Vereséggel felérő döntetlen. További sok sikert a Tiszavasvárinak!
    Szabó Zoltán: – Nem tudom eldönteni, hogy félig tele vagy félig üres a pohár, hogy vesztettünk két pontot vagy nyertünk egyet. További sok sikert a hazai csapatnak! Hajrá Vasvári!
  • Baktalórántháza–Nyírbátor 0–4 (0–2)
    Baktalórántháza, v.: Papp.
    Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Németh (Pataki), Pataki, Lakatos, Szabó (Kozma K.), Csatári (Tóth), Maleskovits M., Ferencz, Huncsik (Kozma J.), Jávor. Edző: Illés László.
    Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Danó), Hunyadi (Tóth E.), Gönczör, Terdik (Karácsony), Lukács, Márton (Petics), Orosz (Boda), Ur. Edző: Erdei Zoltán. 
    Gól: Ur (11-esből), Tóth Á., Tóth Sz., Bodó.
    Illés László: – Könnyed játékkal nyert a vendégcsapat a hibáinkat kihasználva, teljesen megérdemelten. Az még oké, hogy játékban felülmúltak bennünket, de ez a mentalitás amit a csapat a pályára vitt, ez számunkra elfogadhatatlan.
    Erdei Zoltán: – Ezen a mérkőzésen a három pont begyűjtése volt a legfőbb célunk, ezt meg is tettük. További sok sikert a Baktának!
  • Kótaj–Vásárosnamény 1–5 (1–1)
    Kótaj, v.: Jakab.
    Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Ujvári (Kató), Papp (Nóbrega), Dencs, Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály.
    Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere, Újvári (Odunuga C.), Marozsán (Chepak), Deskó, Slobodianyk (Illés), Szabó, Odunuga I., Kopor (Savenko), Orosz. Edző: Kósa József. 
    Gól: Haller, illetve Újvári, Odunuga I., Deskó 2, Géci.
    Seregi Mihály: – Nagyon gyengén játszottunk, megérdemelten nyert a vendégcsapat. Sok sikert a Naménynak!
    Kósa József: – Viszonylag korán megszereztük a vezetést, de aztán egy kissé belealudtunk, így hamar egyenlíteni tudott az ellenfél. A második félidőben ilyen arányban is rászolgáltunk a győzelemre. Ott már láttam azt a tüzet a srácokban, amit én isten igazából szeretnék, úgyhogy csak gratulálni tudok mindenkinek. További sok sikert a hazaiaknak!
  • Nagykálló–Mándok 0–3 (0–1)
    Nagykálló, v.: Veres.
    Nagykálló: Csikós – Marozsán, Ramos, Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Erdei, Marinka (Bencs), Baráz (Simon), Kovács (Fazekas). Edző: Homann Richárd.
    Mándok: Végső – Maroda, Csáki P. (Fejes), Gyüre (Márton), Bokor (Koszta), Molnár, Cservenyák, Kozma, Méhész (Csáki G.), Jánvári, Veress (Matyi). Edző: Baksa Zoltán. 
    Gól: Veress, Gyüre, Fejes.
    Homann Richárd: – Gratulálok a Mándoknak, volt egy-két érdekes játékvezetői ítélet. Nem ezen múlt...
    Baksa Zoltán: – A félszezon talán leggyengébb játékát produkáltuk a mérkőzésen, viszont mindenki maximális hozzáállásával sikerült begyűjteni a három pontot. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!

Kótaj – Vásárosnamény mérkőzés

Fotók: Sipeki Péter

A bajnokság állása:

1MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK1210204073332
2NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE12102036142232
3MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE1291234102428
4NAGYECSED RSENAGYECSED RSE128132071325
5IBRÁNY SEIBRÁNY SE127052420421
6CSENGER FCCSENGER FC126062926318
7ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE126062020018
8NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE135172027-716
9AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE124262020014
10KÓTAJ SEKÓTAJ SE124261719-214
11SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY124172727013
12BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE114071729-1212
13GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE123091441-279
14TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE122372140-199
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK1201111244-321

 

 

