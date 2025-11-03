Vármegyei II. osztály
2 órája
A Szakoly a Nyírbogátot is legyőzte, így veretlenül őszi bajnok (tabellával)
A 11. fordulóban a Balkány is megszerezte első győzelmét. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának hétvégi eredményeit, valamint a tabellát az idény felénél.
Szombaton kettő, vasárnap pedig három mérkőzést rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Az őszi idény utolsó játéknapján a Szakoly–Nyírbogát mérkőzés döntött az elsőségről.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 11. forduló
- Tiszalök–Levelek 0–2 (0–0)
Tiszalök, v.: Balasa.
Tiszalök: Jónás – Tóth, Makula (Fábián), Banga J., Kiss (Majoros), Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka (Bognár), Lakatos M., Lakatos Gy. Technikai vezető: Fábián Attila.
Levelek: Bodnár – Fekete, Juhász, Hatházi, Fábri, Bálint (Molnár), Sztankula (Tolnai), Király (Bakk), Horváth (Homonyik), Papp, Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.
Gól: Molnár 2.
- Szakoly–Nyírbogát 1–0 (1–0)
Szakoly, v.: Hegedűs.
Szakoly: Kerekes – Soós, Lőrincz (Bodai), Kerecsen, Kovács, Csatári, Bodnár, Módis, Lukács, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
Nyírbogát: Pécsi – Budai (File), Gebri, Sárközi, Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Gyulai (Pataki), Horváth, Csekk (Nógrádi, Petruska). Edző: Marincsák Viktor.
Gól: Lőrincz.
- Balkány–Érpatak 5–1 (1–0)
Balkány, v.: Király.
Balkány: Chriszt – Serbán (Harangi), Ruha, Fodor, Málik (Szép), Filep, Koncz (Ocskó), Kertész, Pongó B. (Pongó R.), Kovács, Pongó M. Edző: Mirgai László.
Érpatak: Piskóti – Bakos,Kurucz, Nagy, Szilágyi, Balogh, Daróczi (Hugyecz), Katona, Vass, Seres. Játékos-edző: Seres Konrád.
Gól: Harangi 2, Serbán, Kovács, Pongó R., illetve Kriston.
- Nyírvasvári–Rakamaz 2–4 (2–1)
Nyírbátor, v.: Szabó.
Nyírvasvári: Szegedi – Sztolyka (Haga), Takács (Varga), Molnár (Serbán), Csiszár, Pető, Nagy, Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
Rakamaz: Simkó – Lupsa, Balogh (Koczogh), Kántor, Galambosi K., Galambos (Parádi), Cseh (Villás), Galambosi G., Gál, Ludas, Verner (Bodnár). Edző: Venczel Imre.
Gól: Sztolyka, Nagy, illetve Cseh 2, Koczogh, Galambosi.
- Kállósemjéni Herkules FC–Apagy 1–5 (0–2)
Kállósemjén, v.: Potyók.
Herkules: Pekk – Docsa (Nistor R.), Bacskai, Demeter (Szabó), Pintye (Jávor), Balogh, Dócs, Horváth, Marozsán, Páll, Nistor E (Borsi). Edző: Herczku József.
Apagy: Kanócz – Bagoly, Phrakonkham, Molnár, Árpási, Marics T., Németh, Bőgős (Bagoly), Marics G., Sitku, Rubóczki. Játékos-edző: Németh Attila.
Gól: Balogh, illetve Marics G. 2 (egyet 11-esből), Bőgős, Molnár, Németh (11-esből). Kiállítva: Marozsán.
A bajnokság állása féltávnál (a tabella még változni fog, az elhalasztott Biri–Apagy mérkőzést szombaton pótolják):
|1
|SZAKOLY SE
|10
|8
|2
|0
|34
|9
|25
|26
|2
|BOGÁT 2000 TC
|10
|7
|1
|2
|34
|13
|21
|22
|3
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|10
|6
|2
|2
|28
|15
|13
|20
|4
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|10
|6
|1
|3
|24
|14
|10
|19
|5
|LEVELEK SE
|10
|5
|3
|2
|23
|12
|11
|18
|6
|BIRI SE
|9
|4
|1
|4
|20
|22
|-2
|13
|7
|APAGY SE
|9
|3
|2
|4
|17
|18
|-1
|11
|8
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|10
|3
|1
|6
|19
|33
|-14
|10
|9
|TISZALÖK VSE
|10
|1
|2
|7
|17
|29
|-12
|5
|10
|BALKÁNYI SE
|10
|1
|2
|7
|11
|31
|-20
|5
|11
|ÉRPATAKI SE
|10
|1
|1
|8
|14
|45
|-31
|4
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás NB III
2 órája
Hatvan perc emberhátrányban – ezt az edző sem hagyta szó nélkül (mutatjuk a tabellát is)
Ezt ne hagyja ki!Vármegyei labdarúgás
2 órája
A Sonkád telel az élen – mutatjuk a megye II 3-as csoportjának hétvégi eredményeit
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre