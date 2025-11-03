A Szakoly a Nyírbogátot is legyőzte, így veretlenül őszi bajnok (tabellával)

Szombaton kettő, vasárnap pedig három mérkőzést rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Az őszi idény utolsó játéknapján a Szakoly–Nyírbogát mérkőzés döntött az elsőségről.

A Szakoly zsinórban ötödször nyert, így élen zárta a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának őszi idényét.

Fotó: Szakoly SE

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 11. forduló Tiszalök–Levelek 0–2 (0–0)

Tiszalök, v.: Balasa.

Tiszalök: Jónás – Tóth, Makula (Fábián), Banga J., Kiss (Majoros), Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka (Bognár), Lakatos M., Lakatos Gy. Technikai vezető: Fábián Attila.

Levelek: Bodnár – Fekete, Juhász, Hatházi, Fábri, Bálint (Molnár), Sztankula (Tolnai), Király (Bakk), Horváth (Homonyik), Papp, Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.

Gól: Molnár 2.

Szakoly, v.: Hegedűs.

Szakoly: Kerekes – Soós, Lőrincz (Bodai), Kerecsen, Kovács, Csatári, Bodnár, Módis, Lukács, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.

Nyírbogát: Pécsi – Budai (File), Gebri, Sárközi, Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Gyulai (Pataki), Horváth, Csekk (Nógrádi, Petruska). Edző: Marincsák Viktor.

Gól: Lőrincz.

Balkány, v.: Király.

Balkány: Chriszt – Serbán (Harangi), Ruha, Fodor, Málik (Szép), Filep, Koncz (Ocskó), Kertész, Pongó B. (Pongó R.), Kovács, Pongó M. Edző: Mirgai László.

Érpatak: Piskóti – Bakos,Kurucz, Nagy, Szilágyi, Balogh, Daróczi (Hugyecz), Katona, Vass, Seres. Játékos-edző: Seres Konrád.

Gól: Harangi 2, Serbán, Kovács, Pongó R., illetve Kriston.

Nyírbátor, v.: Szabó.

Nyírvasvári: Szegedi – Sztolyka (Haga), Takács (Varga), Molnár (Serbán), Csiszár, Pető, Nagy, Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.

Rakamaz: Simkó – Lupsa, Balogh (Koczogh), Kántor, Galambosi K., Galambos (Parádi), Cseh (Villás), Galambosi G., Gál, Ludas, Verner (Bodnár). Edző: Venczel Imre.

Gól: Sztolyka, Nagy, illetve Cseh 2, Koczogh, Galambosi.

Kállósemjén, v.: Potyók.

Herkules: Pekk – Docsa (Nistor R.), Bacskai, Demeter (Szabó), Pintye (Jávor), Balogh, Dócs, Horváth, Marozsán, Páll, Nistor E (Borsi). Edző: Herczku József.

Apagy: Kanócz – Bagoly, Phrakonkham, Molnár, Árpási, Marics T., Németh, Bőgős (Bagoly), Marics G., Sitku, Rubóczki. Játékos-edző: Németh Attila.

Gól: Balogh, illetve Marics G. 2 (egyet 11-esből), Bőgős, Molnár, Németh (11-esből). Kiállítva: Marozsán.

A bajnokság állása féltávnál (a tabella még változni fog, az elhalasztott Biri–Apagy mérkőzést szombaton pótolják):