november 3., hétfő

Győző névnap

18°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei II. osztály

1 órája

A Szakoly a Nyírbogátot is legyőzte, így veretlenül őszi bajnok (tabellával)

Címkék#vármegyei foci#vármegyei ii#megye II

A 11. fordulóban a Balkány is megszerezte első győzelmét. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának hétvégi eredményeit, valamint a tabellát az idény felénél.

Kerecsen József

Szombaton kettő, vasárnap pedig három mérkőzést rendeztek a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Az őszi idény utolsó játéknapján a Szakoly–Nyírbogát mérkőzés döntött az elsőségről.

A Szakoly az őszi első a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
A Szakoly zsinórban ötödször nyert, így élen zárta a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának őszi idényét.
Fotó: Szakoly SE

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 11. forduló

  • Tiszalök–Levelek 0–2 (0–0)
    Tiszalök, v.: Balasa.
    Tiszalök: Jónás – Tóth, Makula (Fábián), Banga J., Kiss (Majoros), Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka (Bognár), Lakatos M., Lakatos Gy. Technikai vezető: Fábián Attila.
    Levelek: Bodnár – Fekete, Juhász, Hatházi, Fábri, Bálint (Molnár), Sztankula (Tolnai), Király (Bakk), Horváth (Homonyik), Papp, Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor. 
    Gól: Molnár 2.
  • Szakoly–Nyírbogát 1–0 (1–0)
    Szakoly, v.: Hegedűs.
    Szakoly: Kerekes – Soós, Lőrincz (Bodai), Kerecsen, Kovács, Csatári, Bodnár, Módis, Lukács, Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám. 
    Nyírbogát: Pécsi – Budai (File), Gebri, Sárközi, Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Gyulai (Pataki), Horváth, Csekk (Nógrádi, Petruska). Edző: Marincsák Viktor.
    Gól: Lőrincz.
  • Balkány–Érpatak 5–1 (1–0)
    Balkány, v.: Király.
    Balkány: Chriszt – Serbán (Harangi), Ruha, Fodor, Málik (Szép), Filep, Koncz (Ocskó), Kertész, Pongó B. (Pongó R.), Kovács, Pongó M. Edző: Mirgai László.
    Érpatak: Piskóti – Bakos,Kurucz, Nagy, Szilágyi, Balogh, Daróczi (Hugyecz), Katona, Vass, Seres. Játékos-edző: Seres Konrád.
    Gól: Harangi 2, Serbán, Kovács, Pongó R., illetve Kriston.
  • Nyírvasvári–Rakamaz 2–4 (2–1)
    Nyírbátor, v.: Szabó.
    Nyírvasvári: Szegedi – Sztolyka (Haga), Takács (Varga), Molnár (Serbán), Csiszár, Pető, Nagy, Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
    Rakamaz: Simkó – Lupsa, Balogh (Koczogh), Kántor, Galambosi K., Galambos (Parádi), Cseh (Villás), Galambosi G., Gál, Ludas, Verner (Bodnár). Edző: Venczel Imre. 
    Gól: Sztolyka, Nagy, illetve Cseh 2, Koczogh, Galambosi.
  • Kállósemjéni Herkules FC–Apagy 1–5 (0–2)
    Kállósemjén, v.: Potyók.
    Herkules: Pekk – Docsa (Nistor R.), Bacskai, Demeter (Szabó), Pintye (Jávor), Balogh, Dócs, Horváth, Marozsán, Páll, Nistor E (Borsi). Edző: Herczku József.
    Apagy: Kanócz – Bagoly, Phrakonkham, Molnár, Árpási, Marics T., Németh, Bőgős (Bagoly), Marics G., Sitku, Rubóczki. Játékos-edző: Németh Attila.
    Gól: Balogh, illetve Marics G. 2 (egyet 11-esből), Bőgős, Molnár, Németh (11-esből). Kiállítva: Marozsán.

A bajnokság állása féltávnál (a tabella még változni fog, az elhalasztott Biri–Apagy mérkőzést szombaton pótolják):

1SZAKOLY SESZAKOLY SE108203492526
2BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC1071234132122
3RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE1062228151320
4NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC1061324141019
5LEVELEK SELEVELEK SE1053223121118
6BIRI SEBIRI SE94142022-213
7APAGY SEAPAGY SE93241718-111
8KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC103161933-1410
9TISZALÖK VSETISZALÖK VSE101271729-125
10BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE101271131-205
11ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE101181445-314

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu