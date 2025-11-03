november 3., hétfő

Vármegyei labdarúgás

1 órája

Mutatjuk a megye kettő 2. számú csoportjának hétvégi eredményeit

Hétvégén az idei utolsó fordulót rendezték. Egy helyen a vármegyei II. osztály 2-es csoportjának eredményeit.

Az ősz utolsó fordulóját rendezték a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjában. Négy mérkőzést játszottak szombaton, a Filo SE–Jéke találkozót november 9-ére halasztották. 

vármegyei
A vármegyei II. osztály 2-es csoportjában 

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2 számú csoport, 11 forduló

Záhony–Aranyosapáti 2–4 (0–3)

Záhony, v.: Kosztyu.

Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák (Barna), Zán, Balogh S., Ponczók, Győri, Molnár, Gombkötő, Fábián. Edző: Gombkötő Zoltán.

Aranyosapáti: Révész – Treszkai, Tári, Koi, Dobod, Rakóczi, Baráth, Bedő (Lipták), Kazsuk, Bartha (Kantár), Orosz. Edző: Böszörményi József. Gól: Ponczók, Fábián, illetve Orosz 2, Baráth 2. Kiállítva: Győri (89.).

Újdombrád–Tuzsér 2–1 (1–0)

Újdombrád, v.: Makszim.

Újdombrád: Balla D. – Poór (Balla K.), Bodnár, Balogh T. (Mándi), Veress, Balla J., Török, Bodó (Tóth Á.), Bandor, Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.

Tuzsér: Révész – Sajtos (Szőke), Balogh T., Révész, Orgován, Balogh G., Gombkötő, Iván, Koszta (Jónás A.), Setét, Osztolykán (Jónás Zs.). Edző: Szabó István. Gól: Oláh, Török, illetve Setét.

Fényeslitke–Nyírkarász 1–4 (0–2)

Fényeslitke, v.: Paráda.

Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász (Arnóczki), Nagy, Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák (Lippai), Nagy, Kazár. Edző: Nagy Zoltán.

Nyírkarász: Bandor – Király (Tóth T.), Liptai, Savrnoh (Farkas), Tóth M., Kasza, Roskó (Koós), Jónás, Csáki, Lesku (Puskás), Veress (Dudás). Edző: Éles István. Gól: Fodor (11-esből), illetve Savrnoh, Tóth M., Demeter (öngól), Dudás. Kiállítva: Jónás (87.).

Ajak–Vaja 2–3 (1–1)

Ajak, v.: Valu.

Ajak: Szakszon – Ténai, Jenei, Illés, Kertész (Hódos), Lakatos (Nikischer), Miskolczi (Harakály), Csuka, Bakó, Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.

Vaja: Ilyés B.– Lusánszki, Horváth (Ilyés I.), Nótár, Virág, Bencze, Mocsár (Jónás), Simák (Kala), Mikó, Bencze, Mozga. Edző: Simák János. Gól: Miskolczi, Lakatos, illetve Simák, Virág 2.

Filo SE–Jéke november 9., 14 óra

A bajnokság állása

1ÚJDOMBRÁD SEÚJDOMBRÁD SE101000481230
2JÉKE FCJÉKE FC9621321720
3AJAK VSCAJAK VSC10523212317
4ARANYOSAPÁTI LSEARANYOSAPÁTI LSE10514253016
5FILO SEFILO SE9504211415
6TUZSÉR SETUZSÉR SE10406222212
7NAGYHALÁSZI SENAGYHALÁSZI SE10406232612
8FÉNYESLITKEI SEFÉNYESLITKEI SE10406141812
9NYÍRKARÁSZ 2023 SENYÍRKARÁSZ 2023 SE1030717319
10ZÁHONY VSEZÁHONY VSE1022619328
11VAJAI SEVAJAI SE1021713307

 

