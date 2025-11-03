1 órája
Mutatjuk a megye kettő 2. számú csoportjának hétvégi eredményeit
Hétvégén az idei utolsó fordulót rendezték. Egy helyen a vármegyei II. osztály 2-es csoportjának eredményeit.
Az ősz utolsó fordulóját rendezték a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjában. Négy mérkőzést játszottak szombaton, a Filo SE–Jéke találkozót november 9-ére halasztották.
Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2 számú csoport, 11 forduló
Záhony–Aranyosapáti 2–4 (0–3)
Záhony, v.: Kosztyu.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák (Barna), Zán, Balogh S., Ponczók, Győri, Molnár, Gombkötő, Fábián. Edző: Gombkötő Zoltán.
Aranyosapáti: Révész – Treszkai, Tári, Koi, Dobod, Rakóczi, Baráth, Bedő (Lipták), Kazsuk, Bartha (Kantár), Orosz. Edző: Böszörményi József. Gól: Ponczók, Fábián, illetve Orosz 2, Baráth 2. Kiállítva: Győri (89.).
Újdombrád–Tuzsér 2–1 (1–0)
Újdombrád, v.: Makszim.
Újdombrád: Balla D. – Poór (Balla K.), Bodnár, Balogh T. (Mándi), Veress, Balla J., Török, Bodó (Tóth Á.), Bandor, Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Tuzsér: Révész – Sajtos (Szőke), Balogh T., Révész, Orgován, Balogh G., Gombkötő, Iván, Koszta (Jónás A.), Setét, Osztolykán (Jónás Zs.). Edző: Szabó István. Gól: Oláh, Török, illetve Setét.
Fényeslitke–Nyírkarász 1–4 (0–2)
Fényeslitke, v.: Paráda.
Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász (Arnóczki), Nagy, Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák (Lippai), Nagy, Kazár. Edző: Nagy Zoltán.
Nyírkarász: Bandor – Király (Tóth T.), Liptai, Savrnoh (Farkas), Tóth M., Kasza, Roskó (Koós), Jónás, Csáki, Lesku (Puskás), Veress (Dudás). Edző: Éles István. Gól: Fodor (11-esből), illetve Savrnoh, Tóth M., Demeter (öngól), Dudás. Kiállítva: Jónás (87.).
Ajak–Vaja 2–3 (1–1)
Ajak, v.: Valu.
Ajak: Szakszon – Ténai, Jenei, Illés, Kertész (Hódos), Lakatos (Nikischer), Miskolczi (Harakály), Csuka, Bakó, Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Vaja: Ilyés B.– Lusánszki, Horváth (Ilyés I.), Nótár, Virág, Bencze, Mocsár (Jónás), Simák (Kala), Mikó, Bencze, Mozga. Edző: Simák János. Gól: Miskolczi, Lakatos, illetve Simák, Virág 2.
Filo SE–Jéke november 9., 14 óra
A bajnokság állása
|1
|ÚJDOMBRÁD SE
|10
|10
|0
|0
|48
|12
|30
|2
|JÉKE FC
|9
|6
|2
|1
|32
|17
|20
|3
|AJAK VSC
|10
|5
|2
|3
|21
|23
|17
|4
|ARANYOSAPÁTI LSE
|10
|5
|1
|4
|25
|30
|16
|5
|FILO SE
|9
|5
|0
|4
|21
|14
|15
|6
|TUZSÉR SE
|10
|4
|0
|6
|22
|22
|12
|7
|NAGYHALÁSZI SE
|10
|4
|0
|6
|23
|26
|12
|8
|FÉNYESLITKEI SE
|10
|4
|0
|6
|14
|18
|12
|9
|NYÍRKARÁSZ 2023 SE
|10
|3
|0
|7
|17
|31
|9
|10
|ZÁHONY VSE
|10
|2
|2
|6
|19
|32
|8
|11
|VAJAI SE
|10
|2
|1
|7
|13
|30
|7
