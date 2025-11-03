Mutatjuk a megye kettő 2. számú csoportjának hétvégi eredményeit

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2 számú csoport, 11 forduló

Záhony–Aranyosapáti 2–4 (0–3)

Záhony, v.: Kosztyu.

Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák (Barna), Zán, Balogh S., Ponczók, Győri, Molnár, Gombkötő, Fábián. Edző: Gombkötő Zoltán.

Aranyosapáti: Révész – Treszkai, Tári, Koi, Dobod, Rakóczi, Baráth, Bedő (Lipták), Kazsuk, Bartha (Kantár), Orosz. Edző: Böszörményi József. Gól: Ponczók, Fábián, illetve Orosz 2, Baráth 2. Kiállítva: Győri (89.).

Újdombrád–Tuzsér 2–1 (1–0)

Újdombrád, v.: Makszim.

Újdombrád: Balla D. – Poór (Balla K.), Bodnár, Balogh T. (Mándi), Veress, Balla J., Török, Bodó (Tóth Á.), Bandor, Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.

Tuzsér: Révész – Sajtos (Szőke), Balogh T., Révész, Orgován, Balogh G., Gombkötő, Iván, Koszta (Jónás A.), Setét, Osztolykán (Jónás Zs.). Edző: Szabó István. Gól: Oláh, Török, illetve Setét.

Fényeslitke–Nyírkarász 1–4 (0–2)

Fényeslitke, v.: Paráda.

Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász (Arnóczki), Nagy, Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák (Lippai), Nagy, Kazár. Edző: Nagy Zoltán.

Nyírkarász: Bandor – Király (Tóth T.), Liptai, Savrnoh (Farkas), Tóth M., Kasza, Roskó (Koós), Jónás, Csáki, Lesku (Puskás), Veress (Dudás). Edző: Éles István. Gól: Fodor (11-esből), illetve Savrnoh, Tóth M., Demeter (öngól), Dudás. Kiállítva: Jónás (87.).

Ajak–Vaja 2–3 (1–1)

Ajak, v.: Valu.

Ajak: Szakszon – Ténai, Jenei, Illés, Kertész (Hódos), Lakatos (Nikischer), Miskolczi (Harakály), Csuka, Bakó, Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.

Vaja: Ilyés B.– Lusánszki, Horváth (Ilyés I.), Nótár, Virág, Bencze, Mocsár (Jónás), Simák (Kala), Mikó, Bencze, Mozga. Edző: Simák János. Gól: Miskolczi, Lakatos, illetve Simák, Virág 2.

Filo SE–Jéke november 9., 14 óra