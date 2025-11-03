A Sonkád telel az élen – mutatjuk a megye II 3-as csoportjának hétvégi eredményeit

Hétvégén az utolsó fordulót rendezték a vármegyei II. osztályú bajnokságban. A 3. számú csoportban szombaton kettő, míg vasárnap három mérkőzést játszottak. A Nagydobos szabadnapos volt, ezt kihasználta a Sonkád, Homoki Endre együttese Kocsordon nyert, így az élről várhatja a márciusi folytatást.

A vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában a Sonkád telel az élen

