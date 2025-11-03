november 3., hétfő

Győző névnap

18°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei labdarúgás

2 órája

A Sonkád telel az élen – mutatjuk a megye II 3-as csoportjának hétvégi eredményeit

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye II#Sonkád#labdarúgás

Homoki Endre együttese idegenben nyert Ezzel a Nagydobost megelőzve a vármegyei II. osztály 3-as csoportjának az élére ugrott.

Szon.hu

Hétvégén az utolsó fordulót rendezték a vármegyei II. osztályú bajnokságban. A 3. számú csoportban szombaton kettő, míg vasárnap három mérkőzést játszottak. A Nagydobos szabadnapos volt, ezt kihasználta a Sonkád, Homoki Endre együttese Kocsordon nyert, így az élről várhatja a márciusi folytatást.

vármegyei
A vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában a Sonkád telel az élen 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 3 számú csoport, 11 forduló

Vámosoroszi–Fehérgyarmat 4–0 (2–0)

Vámosoroszi, v.: Semegi.

Vámosoroszi: Bihari – Somogyi R. (Szabó A.), Imre Zs., Riskó, Bartha, Róka, Kövesligeti M. (Rigó), Szabó T., Kövesligeti L., Somogyi T., Imre M. (Somogyi N.). Játékos-edző: Imre Zsolt.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Tóth, Stef, Papp, Tempfli, Puskás, Kinczel, Bartha (Rostás), Birle, Tóth, Barna. Edző: Lucian Dascal.

Gól: Kövesligeti L. 3, Riskó.

Tisztaberek–Kisar 1–1 (0–0)

Tisztaberek, v.: Makszim.

Tisztaberek: Makay – Molnár Róbert (Mester), Molnár Roland, Balogh, Bodó, Algács, Kósa (Jadallah), Nagy, Lukács (Garda), Szabó. Játékos-edző: Garda Endre.

Kisar: Szabó – Lakatos F., Lakatos R. Csákányóczi, Almási, Sti, Tatár, Gaál, Nadimov (Szűcs), Gacsó, Kacsó. Játékos-edző: Siti Ferenc.

Gól: Mándi, illetve Lakatos F.

Ópályi–Nyírcsaholy 3–0 (0–0)

Ópályi, v.: Maleskovits.

Ópályi: Bélteki – Bársony, Varjasi, Szatlószki, Máté (Patály A.), Rácz, Jónás, Szilágyi (Pajti), Szabó (Kondor), Rácz P., Varga. Edző: Bartha Miklós.

Nyírcsaholy: Bozsányi – Mező, Ilku, Botos, Mező (Balogh), Petrohai, Ötvös, Szabó, Balogh (Tóth), Ruha (Orgován), Tóth B. Edző: Tóth Zoltán.

Gól: Rácz P. 3. Kiállítva: Bartha M (82.).

Őr–Szatmárcseke 2–2 (1–1)

Őr, v.: Oláh.

Őr: Szabó A. – Zakor M., Pethő, Rézműves, Deme, Jenei Zs. (Lapos), Szabó L., Jenei B.,Mulutó, Szőke, Benkő. Játékos-edző: Szabó Attila.

Szatmárcseke: Molnár – Kóczé I. G., Pntye, Ombodi, Sztáraszta, Kóczé II. G., Nagy, Kovács, Cius, Császár, Horváth. Edző. Hadadi Ferenc.

Gól: Jenei B, Benkő, illetve Császár 2.

Kocsord–Sonkád 1–3 (0–0)

Kocsord, v.: Lipták.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh Richárd, Horváth Á., Gergely, Gáti, Balogh Rajmund, Kiss, Suta, Balogh I., Gál (Horváth T.). Elnök: Disznós Gusztáv.

Sonkád: Gergorics – Farkas, Horváth R., Németh A. (Rétfalvi), Fejes M., Mándi, Fejes P., Bakó (Jencsik), Farksas, Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.

Gól: Balogh I., illetve Mercz 2, Mándi. 

1SONKÁD SESONKÁD SE10811401925
2NAGYDOBOSI LSENAGYDOBOSI LSE1081130925
3VÁMOSOROSZI KSEVÁMOSOROSZI KSE10712421122
4TISZTABEREK SETISZTABEREK SE10622321520
5FEHÉRGYARMATI DFSZSEFEHÉRGYARMATI DFSZSE10604332418
6ÓPÁLYI KSEÓPÁLYI KSE10415272113
7KISAR SEKISAR SE10325263411
8NYÍRCSAHOLY USENYÍRCSAHOLY USE1023515259
9SZATMÁRCSEKE KSESZATMÁRCSEKE KSE1021716437
10KOCSORD SEKOCSORD SE1012711335
11ŐR KSEŐR KSE1002810482

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu