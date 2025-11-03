1 órája
A Sonkád telel az élen – mutatjuk a megye II 3-as csoportjának hétvégi eredményeit
Homoki Endre együttese idegenben nyert Ezzel a Nagydobost megelőzve a vármegyei II. osztály 3-as csoportjának az élére ugrott.
Hétvégén az utolsó fordulót rendezték a vármegyei II. osztályú bajnokságban. A 3. számú csoportban szombaton kettő, míg vasárnap három mérkőzést játszottak. A Nagydobos szabadnapos volt, ezt kihasználta a Sonkád, Homoki Endre együttese Kocsordon nyert, így az élről várhatja a márciusi folytatást.
Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 3 számú csoport, 11 forduló
Vámosoroszi–Fehérgyarmat 4–0 (2–0)
Vámosoroszi, v.: Semegi.
Vámosoroszi: Bihari – Somogyi R. (Szabó A.), Imre Zs., Riskó, Bartha, Róka, Kövesligeti M. (Rigó), Szabó T., Kövesligeti L., Somogyi T., Imre M. (Somogyi N.). Játékos-edző: Imre Zsolt.
Fehérgyarmat: Munkácsi – Tóth, Stef, Papp, Tempfli, Puskás, Kinczel, Bartha (Rostás), Birle, Tóth, Barna. Edző: Lucian Dascal.
Gól: Kövesligeti L. 3, Riskó.
Tisztaberek–Kisar 1–1 (0–0)
Tisztaberek, v.: Makszim.
Tisztaberek: Makay – Molnár Róbert (Mester), Molnár Roland, Balogh, Bodó, Algács, Kósa (Jadallah), Nagy, Lukács (Garda), Szabó. Játékos-edző: Garda Endre.
Kisar: Szabó – Lakatos F., Lakatos R. Csákányóczi, Almási, Sti, Tatár, Gaál, Nadimov (Szűcs), Gacsó, Kacsó. Játékos-edző: Siti Ferenc.
Gól: Mándi, illetve Lakatos F.
Ópályi–Nyírcsaholy 3–0 (0–0)
Ópályi, v.: Maleskovits.
Ópályi: Bélteki – Bársony, Varjasi, Szatlószki, Máté (Patály A.), Rácz, Jónás, Szilágyi (Pajti), Szabó (Kondor), Rácz P., Varga. Edző: Bartha Miklós.
Nyírcsaholy: Bozsányi – Mező, Ilku, Botos, Mező (Balogh), Petrohai, Ötvös, Szabó, Balogh (Tóth), Ruha (Orgován), Tóth B. Edző: Tóth Zoltán.
Gól: Rácz P. 3. Kiállítva: Bartha M (82.).
Őr–Szatmárcseke 2–2 (1–1)
Őr, v.: Oláh.
Őr: Szabó A. – Zakor M., Pethő, Rézműves, Deme, Jenei Zs. (Lapos), Szabó L., Jenei B.,Mulutó, Szőke, Benkő. Játékos-edző: Szabó Attila.
Szatmárcseke: Molnár – Kóczé I. G., Pntye, Ombodi, Sztáraszta, Kóczé II. G., Nagy, Kovács, Cius, Császár, Horváth. Edző. Hadadi Ferenc.
Gól: Jenei B, Benkő, illetve Császár 2.
Kocsord–Sonkád 1–3 (0–0)
Kocsord, v.: Lipták.
Kocsord: Papp – Pályi, Balogh Richárd, Horváth Á., Gergely, Gáti, Balogh Rajmund, Kiss, Suta, Balogh I., Gál (Horváth T.). Elnök: Disznós Gusztáv.
Sonkád: Gergorics – Farkas, Horváth R., Németh A. (Rétfalvi), Fejes M., Mándi, Fejes P., Bakó (Jencsik), Farksas, Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.
Gól: Balogh I., illetve Mercz 2, Mándi.
Hatvan perc emberhátrányban – ezt az edző sem hagyta szó nélkül (mutatjuk a tabellát is)
|1
|SONKÁD SE
|10
|8
|1
|1
|40
|19
|25
|2
|NAGYDOBOSI LSE
|10
|8
|1
|1
|30
|9
|25
|3
|VÁMOSOROSZI KSE
|10
|7
|1
|2
|42
|11
|22
|4
|TISZTABEREK SE
|10
|6
|2
|2
|32
|15
|20
|5
|FEHÉRGYARMATI DFSZSE
|10
|6
|0
|4
|33
|24
|18
|6
|ÓPÁLYI KSE
|10
|4
|1
|5
|27
|21
|13
|7
|KISAR SE
|10
|3
|2
|5
|26
|34
|11
|8
|NYÍRCSAHOLY USE
|10
|2
|3
|5
|15
|25
|9
|9
|SZATMÁRCSEKE KSE
|10
|2
|1
|7
|16
|43
|7
|10
|KOCSORD SE
|10
|1
|2
|7
|11
|33
|5
|11
|ŐR KSE
|10
|0
|2
|8
|10
|48
|2