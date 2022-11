Péntek

A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, és akár több órára is kisüthet a nap. Keleten rétegfelhős időre számíthatunk, elszórtan szitálással, kisebb esővel. Estétől délnyugaton sűrű ködfoltok képződnek. 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Az északnyugati szél gyengül.

Szombat

Reggelre több helyen lesz ködös a levegő, majd napközben rétegfelhős idő valószínű. Kisebb szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül. 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap

A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan rétegfelhős lesz az ég, tehát némi napsütés is lehet. Kisebb eső, szitálás elvétve előfordul. +7 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétfő

Délnyugaton már tartósan párás, rétegfelhős időre van kilátás. Északkeleten ezzel szemben még napsütés is lehet. Marad a 6-7 fokos maximum.

Keddtől

Tartósan borult, párás időszak kezdődik, miközben fokozatosan csökken a hőmérséklet. Szitálás, ónos szitálás kialakulhat. Reggelente -1, -2, délutánonként 3, 6°C valószínű.

Forrás: koponyeg.hu