Többek között azért, mert az év folyamán többször is lehet égni az ajándékvárás lázában. Télen ez többször is előfordul, hiszen a hónap elején a Mikulás csempész a csizmákba apró ajándékokat, és a karácsony is hoz meglepetéseket.



Az ajaki gyerekek örömére a szabolcsi kisváros legkis­ebbjeihez a hagyományokhoz hűen ellátogatott a nagy­szakállú. Sajnos idén az időjárás nem kedvezett, mert nem volt hó.

Ajándék mindenkinek

A mikulás felkérésére, az Ajaki Tűzoltó Egyesület tagjai, egyhangúlag mondtak igent, és elvitték a télapót az ajaki gyerekekhez. Kora délután indultak útnak a város utcáin, majd a település általános iskolája előtti téren a verselő bátor gyerekeknek a mikulás ajándékot adott. Ezután a „nagyobb gyerekekhez” is ellátogatott, és szintén ajándékot adott az éppen szolgálatban lévő kisvárdai hivatásos tűzoltóknak is a szoros együttműködés jegyében, jókedvet csempészve a kisvárdai tűzoltólaktanya falai közé. A hazafelé vezető úton, a mikulás és tűzoltótársai a Magna Cum Laude roadcsapatát is meglepte egy kis ajándékkal!



Az Ajaki Tűzoltó Egyesület tagjai köszönik a mikulás segítségét, hogy közösen boldogabbá tehették az ajaki gyerekek ünnepét.