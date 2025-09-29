5 órája
Gusztustalan, mit művelt a vasútállomáson a kutyájával az encsencsi nő (videó)
Több mint egymillióan nézték már meg a felkavaró videót, ami a nagyállomáson készült. Egy fiatal lány rugdosta és ütötte a kutyáját – ez állatkínzás!
Óriási felháborodást keltett egy napokban készült videó, ami futótűzként terjed a Facebookon. Egy férfi osztotta meg, a bejegyzéshez pedig több mint ezren hozzászóltak. A videó azért váltott ki ekkora indulatokat, mert azon az látszik, ahogy egy fiatal lány bántalmazza a kutyáját. Még rendőrt is hívtak a fiatal párhoz és bár nem nem indult eljárás, a hozzászólók szerint ez állatkínzás!
A levegőbe emelgette a kutyát a póráznál fogva – ez állatkínzás
A videót egy úrtól kapta a férfi, a felvétel szeptember 16-án a debreceni nagyállomás előtt készült. A videó melletti bejegyzésből kiderül, hogy egy encsencsi pár látható rajta: egy kutyával érkeztek.
A nő a póráznál fogva rángatta, a pórázzal ütötte, a levegőbe emelte a kutyát és onnan földre ejtette.
A felvételeket egy villamoson utazó nő készítette. Ami nincs a felvételen: kétszer belerúgott, utána a zebrán a levegőbe rángatva húzta át a kutyát. A nő erre hívta a rendőrséget és amíg megérkeztek, a vasútőrrel feltartóztatták a két illetőt. Igazoltatták őket, megnézték a kutya oltási könyvét. Chipet nem tudtak nézni, mert nem volt mivel. A kutya egy 4 hónapos, fajtatiszta Yorkshire terrier, az oltási könyv rendben volt. A rendőrök semmit sem tudtak tenni, mert az állat nem vérzett, nem tört el csontja.
„Továbbvitték magukkal a szerencsétlen, remegő, bántalmazott kisállatot. Ha így bántak vele a nyílt utcán, ki tudja, mikor fog zárt ajtók mögött vérezni, mikor törik el a csontja, vagy mikor pusztul el. Ki fog derülni? Vagy csak kidobják majd a kukába?”
– olvasható a videó mellett a bejegyzés. A sokkoló felvétel már túl van az egymillió megtekintésen, és hatalmas felháborodást keltett.
Bántalmazott állatokról egyre többet hallani
A közösségi média és a hírportálok tele vannak borzasztó felvételekkel, fotókkal, portálunkon is többször számoltunk be állatkínzásról.
Júliusban írtuk meg, hogy Egy fiatal hölgy a barátaival kenuzott a Tiszán, amikor egy idős horgász megszólította őket. Kérte, hogy evezzenek át a túlpartra, ahol ő második napja lát egy kutyát, aki nem megy el onnan.
A kutya azért nem tudott mozdulni, mert a lábait összekötözték. Az állatot valaki gúzsba kötötte, majd legurította a folyó felé, hogy megfulladjon.
A fiatal hölgy, majd az Állatbarát Alapítvány munkatársai is telefonálgatni kezdtek, ennek köszönhetően a kölcsei határrendészeti kirendeltségről elindult két katona és egy rendőr zászlós. Az alapítvány vezetője, Novák Éva elért egy hölgyet, aki Gergelyiugornyáról indult el. A három férfi felvitte a kutyát a parton, az erdős részen átküzdve magukat, hogy olyan terepre juttassák el, ahol a hölgy meg tud állni autóval. A nyíregyházi állatkórházban két orvos is ottmaradt túlórázni, hogy ellássák a kutyát.
Újabb állatkínzás Szabolcsban: összekötözték a kutya lábait, hogy a folyóba csúszva megfulladjon
Júniusban a kocsija csomagtartójából dobott ki kölyökkutyákat egy férfi Mátészalkán, így akart megszabadulni a felesleges szaporulattól. Mindezt egy ház biztonsági kamerája rögzítette, a felvétel pedig kikerült a közösségi oldalakra is. Látva a nagy felháborodást, a gazda feladta magát a rendőrségen.
Állatkínzás Mátészalkán: Zsákból borította ki a kölyökkutyákat a férfi, majd békésen elhajtott
Ugyancsak júniusban egy szabadnapos rendőr, Székely Sándor törzszászlós Eperjeske külterületén egy zsákba kötve talált öt kiskutyát. Hívta a szolgálatban lévő kollégáit, akik megitatták és megetették a kicsinyeket. Az egyik kiskutya nem élte túl a megpróbáltatásokat. A záhonyi rendőrök – Varga Gyula r. zászlós és Lakatos Győző r. őrmester – mindent megtettek, hogy a négy kutyus megfelelő gondozásba kerüljön és sikerrel jártak: a nyíregyházi Felemás Mancsok Kölyökmentő Alapítvány vállalta a kölykök befogadását.
Borzalom Szabolcsban, döbbenet, mit találtak a falu mellett hagyott zsákban
Januárban Ibrány mellett egy mezőgazdasági területen találtak rá egy kutyára. Annyira sovány volt, hogy ki lehetetett tapintani a gerincét és a bordáit, egy karabiner pedig befúródott a nyakába: valószínűleg így dobta ki a gazdája. Zeusz ibrányi állatvédőkhöz került.
Állatkínzás Szabolcsban
- 2024 végén emelt vádat az ügyészség azzal a férfival szemben, aki Mátészalkán éheztette és láncon tartotta kutyáját. Az állat olyan súlyos állapotban volt, hogy el kellett altatni
- 2023 tavaszán állatkínzással vádolták meg azt a férfit, aki a nyíregyházi tanyáján borzasztó körülmények között tartotta állatait. Összesen 86 állatot tartott, vizelettel, bélsárral, szeméttel és állati maradvánnyal szennyezett kis alapterületű helyen kellett élniük
- 2023 elején 2 év próbaidőre felfüggesztett 1 év börtönbüntetésre ítélték azt a Szabolcs vármegyei településen élő férfit, aki állattartó telepet működtetett, de az istállók nem voltak takarítva, ürülékkel erősen szennyezettek voltak. Az élő állatok között elhullott tetemeket is találtak
