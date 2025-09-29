Borzalom az állomáson: a póráznál fogva emelgette és rugdosta a kutyáját az encsencsi nő

Óriási felháborodást keltett egy napokban készült videó, ami futótűzként terjed a Facebookon. Egy férfi osztotta meg, a bejegyzéshez pedig több mint ezren hozzászóltak. A videó azért váltott ki ekkora indulatokat, mert azon az látszik, ahogy egy fiatal lány bántalmazza a kutyáját. Még rendőrt is hívtak a fiatal párhoz és bár nem nem indult eljárás, a hozzászólók szerint ez állatkínzás!

Ez állatkínzás! A kutya életét veszélyeztették a nyílt utcán

Forrás: A nyilvánosan megosztott videó: Facebook

A levegőbe emelgette a kutyát a póráznál fogva – ez állatkínzás

A videót egy úrtól kapta a férfi, a felvétel szeptember 16-án a debreceni nagyállomás előtt készült. A videó melletti bejegyzésből kiderül, hogy egy encsencsi pár látható rajta: egy kutyával érkeztek.

A nő a póráznál fogva rángatta, a pórázzal ütötte, a levegőbe emelte a kutyát és onnan földre ejtette.

A felvételeket egy villamoson utazó nő készítette. Ami nincs a felvételen: kétszer belerúgott, utána a zebrán a levegőbe rángatva húzta át a kutyát. A nő erre hívta a rendőrséget és amíg megérkeztek, a vasútőrrel feltartóztatták a két illetőt. Igazoltatták őket, megnézték a kutya oltási könyvét. Chipet nem tudtak nézni, mert nem volt mivel. A kutya egy 4 hónapos, fajtatiszta Yorkshire terrier, az oltási könyv rendben volt. A rendőrök semmit sem tudtak tenni, mert az állat nem vérzett, nem tört el csontja.

„Továbbvitték magukkal a szerencsétlen, remegő, bántalmazott kisállatot. Ha így bántak vele a nyílt utcán, ki tudja, mikor fog zárt ajtók mögött vérezni, mikor törik el a csontja, vagy mikor pusztul el. Ki fog derülni? Vagy csak kidobják majd a kukába?”

– olvasható a videó mellett a bejegyzés. A sokkoló felvétel már túl van az egymillió megtekintésen, és hatalmas felháborodást keltett.

Bántalmazott állatokról egyre többet hallani

A közösségi média és a hírportálok tele vannak borzasztó felvételekkel, fotókkal, portálunkon is többször számoltunk be állatkínzásról.

Júliusban írtuk meg, hogy Egy fiatal hölgy a barátaival kenuzott a Tiszán, amikor egy idős horgász megszólította őket. Kérte, hogy evezzenek át a túlpartra, ahol ő második napja lát egy kutyát, aki nem megy el onnan.

A kutya azért nem tudott mozdulni, mert a lábait összekötözték. Az állatot valaki gúzsba kötötte, majd legurította a folyó felé, hogy megfulladjon.

A fiatal hölgy, majd az Állatbarát Alapítvány munkatársai is telefonálgatni kezdtek, ennek köszönhetően a kölcsei határrendészeti kirendeltségről elindult két katona és egy rendőr zászlós. Az alapítvány vezetője, Novák Éva elért egy hölgyet, aki Gergelyiugornyáról indult el. A három férfi felvitte a kutyát a parton, az erdős részen átküzdve magukat, hogy olyan terepre juttassák el, ahol a hölgy meg tud állni autóval. A nyíregyházi állatkórházban két orvos is ottmaradt túlórázni, hogy ellássák a kutyát.