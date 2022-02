A MARSO Kft.-t a raktározási igények növekedése komoly kihívás elé állította az elmúlt években. A forgalomnövekedés, a vásárlói igények változása, a teher- és mezőgazdasági abroncsok szabad ég alatti tárolása már sok évvel ezelőtt felvetette az igényt a budapesti régióban a raktárbővítésre.

Néhány éve, 2019-ben született meg az a döntés, miszerint hosszú távon tudni kell kezelni azokat a kihívásokat, melyek a raktározási és logisztikai területeken jelentkeztek, azért, hogy a további stabil működés és a jelenlegi piaci pozíciók megőrzése, illetve bővítése hosszú távon megvalósulhasson. 2020-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a cég történetének eddigi legnagyobb beruházását, a Dunaharaszti Logisztikai Központ építését, melyet hivatalosan a napokban adtak át a miniszter jelenlétében.





Nemzetközileg is versenyképes



– Az elmúlt években a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak létrejött egy olyan köre, amelyek nemzetközileg is versenyképesek, és a nehéz idők kihívásaira fejlesztéssel és beruházással válaszolnak annak érdekében, hogy újabb piaci pozíciót tudjanak szerezni. Ilyen hazai tulajdonú vállalat a MARSO Kft. is, amely a magyar gazdaság egyik alapját is adja. A vállalat megerősödése pedig azért is jelentős, mert a romániai és a szerbiai piacokon is egyre komolyabb pozícióra tesz szert, és a regionális terjeszkedésnek ez még nem a végállomása. Ezzel a beruházással a MARSO valamennyi logisztikai és technológiai kihívásnak meg tud felelni és reméljük, hogy a dinamikus fejlődés a további évtizedekben is fennmarad – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadáson. A Dunaharaszti Logisztikai Központban 200 ezer darab új személyabroncs és további 75 ezer flotta abroncs tárolására van lehetőség. Ezenfelül teher- és mezőgazdasági abroncsot 4 ezer négyzetméter raktárrészen lehet majd tárolni.



– A beruházás összesen 5,5 milliárd forintból valósult meg, s ezen összeg a most átadott 17 ezer négyzetméter alapterületű, a legmodernebb gépekkel és fejlett raktárrendszerrel működtetett, jól strukturált raktárépületre, a hozzá kapcsolódó irodarészek megépítésére és egy dolgozói szállás megépítésére nyújtott fedezetet – foglalta össze Becser Zoltán ügyvezető igazgató.

– A jelen beruházással 34 ezer négyzetméteren folytathatjuk készletgazdálkodásunkat és valósíthatjuk meg országos logisztikai feladatainkat. Célunk, hogy 2023-ra Budapesten és vonzáskörzetében további járműflotta bővülés árán, akár egy napon belüli szállítást és végfelhasználókig érő logisztikai megoldásokat kínáljunk, hogy a vevőink elégedettek legyenek – foglalta össze a jövőbe mutató célokat Márkus Tibor kereskedelmi igazgató.

Borítókép: Szijjártó Péter miniszter (balról) Poroszka Norbert digitális üzletágvezető, Márkus Tibor kereskedelmi igazgató, Becser Zoltán ügyvezető igazgató és Rudolf Gergely, a cég tanácsadójának társaságában adta át a Dunaharaszti Logisztikai Központot | Fotó: MARSO