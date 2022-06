Két év után újra sikerült megrendezni a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában a családi napot.

– Fontos rendezvény ez az intézményünk életében, hiszen ekkor tudunk közelebb kerülni a szülőkhöz, közvetlen kapcsolatot kialakítani velük. Mint minden évben, most is számos programra invitáltuk az apukákat, anyukákat. Minden osztály megmutathatta főzőtudományát, ugyanis minden kis közösség külön-külön készítette el az ízletes ebédet. Miközben készültek az ételek, számos kiegészítő programot próbálhattak ki a családi nap vendégei: csocsózhattak, legózhattak, gyöngyöt fűzhettek, de nagy volt az érdeklődés a csillámtetoválás és arcfestés iránt is.

Robotbemutató, íjászkodás

Délelőtt volt rendőrségi kutyás bemutató, ahogy az érdeklődők megtekinthettek egy helyszínelőkocsit is. A kemecsei rendőrőrs munkatársai kerékpárversenyt szerveztek, ahol a gyerekek bebizonyították, hogy nem csupán ügyesek, hanem a közlekedési jelzőtáblákat is jól ismerik. Sokan érdeklődtek a robotbemutató iránt, s még többen próbálták ki az íjászkodást.

– A családi nap befejező része a tombolahúzás és a „Legek versenye” volt. Utóbbinál kiderült, ki az iskola legerősebb tanulója, legügyesebb embere, és ki szkanderbajnok. Köszönettel tartozunk a szülői munkaközösségnek és a különböző szervezeteknek a jó hangulatért és a szervezésben nyújtott segítségért – mondta lapunknak Vass Edit, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetője.