Tartalmas programokkal, változatos szórakozási lehetőségekkel és érdekes közösségi rendezvényekkel töltötték meg az előttünk álló hónapokat Nyírbátorban. Minderről részletes információkat olvashatnak az érdeklődők a már hagyományos programfüzetben, amiből kiderül: ez a nyár a korábbiaknál is gazdagabb kikapcsolódási és szabadidős lehetőségeket kínál minden korosztály számára.

Máté Antal polgármester a közösségi oldalán kiemelte, hogy Nyírbátor az idén ünnepli az újbóli várossá válásának 50. évfordulóját.



Nagy részük ingyenes

A jubileumról kora tavasztól késő őszig számos eseményen és rendezvényen megemlékeznek majd. Az idei Bátori Nyár programjai között komoly- és könnyűzenei koncertek, színházi előadás és sportesemények is megtalálhatók. A minőségi kikapcsolódást nyújtó rendezvények legnagyobb része ingyenes. A műsorfüzet digitális formában a város közösségi oldalán is elérhető – tette hozzá a polgármester. KM