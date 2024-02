A nádasokra szükségük van a tavaknak, a hiányuk ugyanis a vízminőség romlásához vezetne. A nádasok a lerakódó üledék visszatartásában és feldolgozásában is fontos szerepet játszanak, továbbá nagy hatékonysággal szűrik a vizet a nádszálakon megtelepedő szivacsfajok is



A jégről könnyebb lenne

A szűrés mellett a nád nélkülözhetetlen élőhelye más fajoknak, amelyek szintén az ökológiai egyensúly fenntartásában játszanak szerepet. A nád minőségének javulása a folyamatos vágással érhető el, ezért van fontos szerepük a téli nádvágásoknak. A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt egyre kevesebb idő marad a nádvágásra, ugyanis késnek az első fagyok, február végén pedig már kezd hajtani az új nád. A nádaratást jobbára azért csak fagyban végzik, mert akkor a jégről könnyebb levágni a nádat, mint a partról.

Ugyanakkor a jégről vágásnak az is nagy előnye, hogy a jég felett elvágott szárba nem folyik bele a víz. Vízről vágva nem lehet ezt a tarlómagasságot tartani, az elvágott szárba befolyó víz pedig rohasztani kezdi a növényt, és a végeredmény nem a megújítás, hanem a pusztítás lesz.

A kocsordi Kraszna Horgász­egyesület tagjai is nagyon várták a fagyos időszakot, hogy a jégről vághassák le horgásztavuk, a Kirva-lapos nádját.



Nem bírta el a nádat vágókat

– Sajnos, az időjárás most sem kedvez nekünk, mert a jég továbbra sem járható – mondta el szerkesztőségünk érdeklődésére Jakab János, a civil szervezet elnöke. – Többször is megpróbálkoztunk a nádvágással, de a jég annyira vékony, hogy nem dolgozhatunk rajta.



Keményebb hidegben bíznak

– Hiába vannak éjszaka keményebb fagyok, nappal az enyhébb időjárásban olvad a jég, így aztán a partról, illetve a partszélből palló segítségével végeztük, illetve végezzük a munkát. A náddal benőtt részeken valamivel könnyebb, de ahol gyékény van, ott egyáltalán nem lehet vágni a növényt, mert nagyon vékony a jég – folytatta az elnök.

– Abban bízunk, hogy talán lesz még keményebb hideg is, ami segíti ezt a munkát. A tavasz kezdetéig még van időnk, igyekszünk addigra az elszáradt növényt eltávolítani, hogy növekedhessen majd az új sarjadás – tette hozzá befejezésül Jakab János. KM