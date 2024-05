Mátészalka. A mátészalkai művelődési központ adott otthont hétfő délután és kora este a Kereszténydemokrata Néppárt EP-fórumának. A kerekasztal-beszélgetés előtti sajtótájékoztatón dr. Hanusi Péter polgármester elmondta: nagyon fontos számukra, mátészalkaiak számára, hogy olyan emberek jussanak be az Európai Parlamentbe, akik a magyar érdekeket képviselik, akik azt szeretnék, hogy Magyarország magyar ország maradjon.

– Nekünk is megvan a véleményünk a gender-lobbiról, a migrációról, és mivel elég közel vagyunk az ukrán határhoz, minket ez jobban érint, mint azokat, akik hazánk más tájain élnek. Vannak kárpátaljai diákok Mátészalkán, ők eredetileg egy szakma elsajátításáért érkeztek, de közülük kilencvenen-százan már betöltötték a 18. életévüket, így ha hazaengednénk őket, ezeket a fiúkat azonnal vihetnék a frontra. Úgyhogy még találunk olyan megoldást a Mátészalkai Szakképzési Centrummal, hogy ezek a fiatalok folytathassák a tanulmányaikat itt és a környékbeli városokban. Ezzel is próbáljuk segíteni határon túli testvéreinket – árulta el a városvezető.

Az elmúlt kilenc év minket igazolt

– Meg kell erősíteni a nemzeti érdekképviseletet az Európai Parlamentben – jelentette ki Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője, aki a szintén listán szereplő dr. Ballester-Bólya Boglárka miniszteri biztossal közösen érkezett a fórumra.

– Az elmúlt évek legfontosabb tanulsága volt, hogy ha egységben gondolkodunk, nagy dolgokat tudunk véghezvinni. Ha azonban olyan politikai erőket juttatnak helyzetbe, akik képtelenek a nemzet érdekeit szem előtt tartani, az ország helyzetét nehezítik meg. Mátészalkán arról is világosan kell beszélni, hogy a migráció nem egy politikai játék, hanem része a valóságnak, egy változatlanul megoldatlan probléma. Az Európai Tanács által elfogadott migrációs – de mondhatjuk úgy is, hogy választási – paktumból nagy eséllyel semmi nem lesz, Magyarországnak és a kormánynak 2015 óta változatlanul ugyanaz az álláspontja: a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni. Az elmúlt kilenc év pedig minket igazolt. Egy politikusnak meg kell tanulnia, hogy ha százszor nem elég, ezerszer, tízezerszer kell elmondania ugyanazt, persze másokra is odafigyelve – magyarázta Hölvényi György.

Hölvényi György európai parlamenti képviselő

Fotó: Kölcsey Televízió / Forrás: Kölcsey Televízió

– Nekünk kereszténydemokrataként fontos, hogy a saját pártcsaládunkban, ami az Európai Néppárt, odafigyeljünk a környezetünkre, a barátainkra. Be kell látnunk azonban, hogy az Európai Néppárt az utóbbi időben igencsak balra sodródott, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt az eltolódást megakadályozzuk. Ez nem ideológiai kérdés, hanem a normalitás visszaállítása, ami annyit jelent, hogy a szavaknak megvan az igazi jelentésük, legyen szó családról, migrációról, vallásszabadságról, természet- vagy teremtésvédelemről. Globálisan kell gondolkodnunk, de a cselekvés lokális – ez az közös munka vezethet csak eredményre, s ebben nekünk, kereszténydemokratáknak mostanra több évtizedes gyakorlatunk van.

Hazánk és Európa virágzása mellett állunk

– Történelmi döntés előtt állunk. Azt látjuk, hogy Európa és Brüsszel jelenleg a háború és a béke, a szabadság és az elnyomás határvonalán mozog, és a választáson fog eldőlni, hogy merre mozdul el – vette át a szót dr. Ballester-Bólya Boglárka európai parlamenti képviselőjelölt.

– Úgy gondolom, június 9-én nemcsak az elkövetkező öt évről, hanem Európa jövőjéről, megmaradásáról döntünk. Olyan időben állunk ki a béke és a józan ész mellett, amikor békepárti politikusokat támadnak meg. Mi hazánk és Európa virágzása mellett foglalunk állást, viszont azért, hogy meg tudjuk védeni Magyarország békéjét és biztonságát, erőt kell mutatnunk – először június 1-jén a Békemeneten, majd kilencedikén a szavazóurnáknál.