A korábbi években megszokott áremelkedésnél kisebb ütemben ugyan, de tovább drágultak a vidéki új építésű lakások - közölte az Otthon Centrum a megyei jogú városok második negyedéves árlistája alapján.

Aaz Otthon Centrum (OC) második negyedéves felmérése szerint a 25 megyei jogú városban 260 projektben 5965 lakás épül, a kínált lakások átlagos négyzetméterára 1,064 millió forint, ami 2,8 százalékkal haladja meg az előző negyedéves értéket, és ez éves összevetésben tíz százalék alatti, 9,2 százalékos áremelkedést jelent.

Darabszámban Szeged az élenjáró, 830 épülő lakással, Debrecen a második, majdnem 730 lakással, míg a sorban a harmadik Nyíregyháza egy több száz lakásos beruházás révén 645 ingatlannal.

A városok közötti ársorrend megegyezik az előző negyedévessel: Debrecen a legdrágább város, négyzetméterenként 1,24 millió forintos fajlagos átlagárral, ami az utóbbi negyedévben elindult több új projekttel magyarázható. Sopron négyzetméterenként 1,19 millió forintos árral a második, míg Szeged 1,18 millió forinttal a harmadik. Egymillió forint feletti fajlagos átlagár öt városban - Érd, Győr, Pécs, Veszprémben, Zalaegerszeg - fordult elő. De a többi nagyváros fajlagos átlagára is alulról közelíti az egymillió forintot, és már Miskolcon is 870 ezer forintért kínálják az új építésű lakások négyzetméterét.

A kisebb városok olcsóbbak, de a kínálati négyzetméterár mindenhol meghaladja a 600 ezer forintot. Továbbra is Békéscsaba a legolcsóbb, ahol egy új építésű lakás négyzetmétere 605 ezer forint, majd Eger (750 ezer forint) következik, míg a legtöbb városban 800 és 950 ezer forint közötti sávban kínálják a lakások négyzetméterét.