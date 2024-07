Változtak a kötelező jótállás alá eső termékekre vonatkozó szabályok, július 1-jétől egyebek mellett a legalább 10 ezer forint eladási árú új bel- és kültéri masszázsmedencékre, a látásjavító eszközökre, így különösen a szemüvegekre, valamint a napszemüvegekre is kötelező jótállás vonatkozik már, vételártól függően két vagy három év időtartamra - hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) közleményében.

A vállalkozásokra ezen felül szigorú határidők vonatkoznak a hibás termékek javításánál, illetve cseréjénél.

Ugyancsak kötelező jótállás alá tartozik például a kedvtelésből tartott állatok villamos energiával működtetett felszerelése, így különösen az etető, itató, szőrnyírógép, nyakörv, ajtó, nyomkövető és alomtálca is.

Májusban a kötelező jótállás idejére vonatkozó szabályok is módosultak. Így a kötelező jótállás időtartama a felsorolt termékeknél a 10 ezer forintot elérő, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, míg 250 ezer forint eladási ár felett három év.

A vállalkozói kötelezettségek ugyan nem változtak, de a FEOSZ arra is figyelmeztetett közleményében, hogy a vállalkozásoknak 15 napon belül törekedniük kell a meghibásodott termék javítására. Ha a 15 napos határidőt nem tudja tartani a cég, tájékoztatnia kell a fogyasztót, hogy mennyi időn belül várható a javítás. Ha a 30. napig nem történik meg a javítás vagy a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha cserére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ezek a szabályok azonban nem vonatkoznak gépjárművekre vagy elektromos kerékpárokra, rollerekre.

A jótállási igényt a vásárló a jótállási jeggyel tudja érvényesíteni, de ha ezt szabálytalanul állították ki vagy nem is adták át a fogyasztónak, az nem jelenti a jótállási jog elvesztését. Ilyen esetben a vásárló a számla vagy a nyugta bemutatásával tudja érvényesíteni jogait.

Ha a vásárlónak nem sikerült a panaszát rendezni a kereskedővel, akkor amellett, hogy a FEOSZ-hoz fordulhat tanácsért, a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok, valamint az alternatív vitarendezési fórumként működő békéltető testületek tudnak segítséget nyújtani jogai érvényesítése érdekében.