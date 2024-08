Igazi csemegével folytatódik a Mandala Nyár 2024 rendezvénysorozat. Legközelebb szombaton este fél kilenckor mutatják be Adorján Beáta: Loft című komédiáját a Sóstói Múzeumfaluban.

– Nézőcsalogató másfél órának ígérkezik Auksz Éva, Sajgál Erika és Trokán Anna jutalomjátéka. Három barátnőt alakítanak: Lénát, Emmát és Katát. Tavaly a VIDOR Fesztivál színházi versenyprogramjának a része volt, és akkora sikert aratott, hogy különdíjas lett. Novemberben ismét színre vitték a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán, és mi is úgy éreztük: tökéletesen beleillik a 33. Mandala Nyár programjába – mondta Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője.

Mi a Loft? Három barátnő története. Szerelmekkel, válással, árulásokkal teli szenvedélyes szövetség. Három különböző sors, világlátás, de mindegyik fő mozgatórugója a vágy, az összetartozás, a szeretet. A szereplők humora, öniróniája, vagy annak hiánya sok mulatságos szituációba sodorja őket. Mi van, ha egyik barátnő elszereti a másik férjét, pedig csak segíteni akart – vagy mégsem? A titkok és feszültségek meddig feszítik a húrt? Vajon tisztázódnak a félreértések? Ez az előadás tehát csakis a nőkről szól, és folyamatosan a férfiakról is.

Augusztus 21-én, szerdán 20 órától nem éppen szokványos koncert helyszíne lesz a Sóstói Múzeumfalu.

– Színházi duó-koncert az alcíme a rendezvénynek, amit az Anna and the Barbies ad elő Kálloy Molnár Péter színművésszel. Egészen egyedi, különleges este elé nézünk – tette hozzá Bódis Gábor.

Az Anna and the Barbies a közösségi oldalán érzékeltette, hogy az együttes tagjai is nagyon várják a rendkívüli alkalmat: „Az a hatalmas megtiszteltetés ért minket, hogy augusztus 21-én Kálloy Molnár Péter színművész is csatlakozik hozzánk! Lezajlott már az első közös próba is, és várjuk, hogy ti is átélhessétek velünk ezt a csodát!”