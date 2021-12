– Az első kis oltakozónk egy 5 éves gyerek volt, aki nagyon jó hangulatban, zokszó nélkül, aranyosan viselte a szurit, amit szinte nem is érzett, hiszen ők gyakorlatilag fájdalommentesen mindössze 0,2 milliliter oltóanyagot kapnak, most pedig pluszajándékkal – matricával és csokival – is kedveskedtünk az oltásra érkezőknek – folytatta dr. Francz Monika.



A nagy érdeklődést jól mutatja, hogy a következő napokra szinte már minden meghirdetett időpontot befoglaltak a szülők Nyíregyházán, de még van elérhető lehetőség a későbbi időpontokban. Az orvosigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy az 5 és 11 év közöttieket minden esetben regisztrálni kell, s a kórházi oltópontra időpontot foglalni. – Az egész megyében nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a házi gyermekorvosokkal, mert megtörténhet, hogy egy-egy gyerek mégsem tud eljönni az oltásra, ilyenkor fontos a „pótlás”, hogy egyetlen adag védőoltás se vesszen kárba. Egy ampullában 10 gyermeknek elegendő vakcina van – említette a szakember.



Sok szülő még kivár



Megtudtuk, hogy a fehérgyarmati és a mátészalkai kórházban is kialakítottak külön oltópontot a gyermekeknek, ahol szintén gyermekgyógyászok vesznek részt az oltásban.

– Azt tapasztaljuk, hogy ott egyelőre kevesebb az időpontfoglalás, talán a szülők még kivárnak. Mi arra biztatunk mindenkit, hogy ne várjon, éljen mielőbb az oltás lehetőségével, hiszen így elkerülhetők a súlyos szövődmények is – tette hozzá dr. Francz Monika, aki arra számít, hogy folyamatosan emelkedik majd az oltásra regisztrált gyermekek száma. Időpontfoglalás az alábbi online felületen lehetséges: https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas.