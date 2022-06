Reményt ad most is a Szűzanya

A szent liturgián dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek atya mondott homíliát. „Nagy örömmel fogadtam, amikor Szocska Ábel püspök úr meghívott a Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklatára, nemzeti kegyhelyünkre, Máriapócsra. Amikor 2006-ban püspöki konferenciánk két híres magyar búcsújáró helyet nemzeti szentéllyé avatott, elsősorban azt fontoltuk meg, hogy ezek országos jelentőségű kegyhelyek, hiszen az egész országból járnak ide, sőt határainkon túlról is. De Máriapócs esetében ennek a nemzeti jellegnek még egy külön történelmi oka is van. Hiszen a pócsi kegyképhez, a Szűzanya közbenjáró segítségéhez kapcsolták a régiek hazánk felszabadulásának nagy eseményeit, a török uralom alóli szabadulást hozó győzelmeket. A korabeli magyarság méltán látta ebben a nagy történelmi fordulatban Szűz Máriának mint a magyarok Nagyasszonyának gondoskodó szeretetét” – mondta a bíboros.



Segítünk a menekülteken



„A mostani időkben alkalmunk van elgondolkodni az emberiség és a népek történelméről. Ha néhány éve csak a békés építés és gyarapodás kötötte le a figyelmünket, most a szomszédunkban zajló háború árnyékolja be életünket. Híreket hallunk súlyos pusztulásról, halottakról, gyűlöletről, népek, kultúrák, hajdani kiváló tudósok, művészek nevének eltörléséről. Nap mint nap találkozunk a gazdasági nehézségekkel. Félve kérdezzük, mennyit is ér a pénzünk, vagy hogyan alakulnak az árak és a bérek. De sokszor úgy is érezzük, hogy a nagyvilág, a hatalmasok nem értenek meg bennünket, vagy nem törődnek velünk. És ebben a bizonytalanságban mégis segítő szeretettel fogadjuk a hozzánk érkező menekülteket vagy a közelünkben élő rászorulókat. A görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye, de az egyes parókiák is és persze sok más katolikus közösség és szervezet, így a Karitász vagy a Máltaiak hatékony segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Magam is tapasztaltam, hogy nem csupán anyagi támogatásról van szó, hanem együttérző, keresztény szeretetről” – tette hozzá a bíboros, s megjegyezte: a pócsi Szűzanya nemcsak az egész nép sorsának nagy eseményeiben, hanem a személyes életünkben is segítőnk.



Az ünnepi szent liturgiát Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök celebrálta, s a szent szolgálatban az egyházmegye csaknem minden pap testvére részt vett az oltár mellett. A főpásztor hálásan köszönte papjainak és híveinek hűségét, az egyházközségeknek és az intézményeknek a részvételt, a bíboros atyának, hogy elfogadta a meghívást, és együtt ünnepelt az egyházmegyével. Akik végigsétáltak az „egyházmegye utcáján”, láthatták az egyházmegye nagy fokú társadalmi szerepvállalását, ugyanis bemutatkoztak oktatási, szociális intézményei.