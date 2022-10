– A börzék mellett szakmai továbbképzéseket, vállalkozási tréningeket, céglátogatásokat is szerveztünk. A kisvállalkozásoktól a multicégekig többen szívesen csatlakoztak, és mindenki sikeresnek ítélte az akciót. Online felületünk is van, ahová bárki feltöltheti álláskeresőként az adatait, a munkáltatók pedig az aktuális pozíciókat tehetik itt közzé, így is segítve a párbeszédet – magyarázta a főtitkár.

A megnyitón Kovács Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője egy rövid prezentációval abba segített belelátni, hogy a Mátészalkai Járás milyen munkaerőpiaci helyzettel számol jelenleg. A járáshoz 26 település tartozik, és közel 3500 álláskeresőt tartanak számon. Sajnos, a többségünk 12 hónapnál régebben nem talál magának munkát, a helyzetüket nehezíti, hogy az ide tartozóknak legjobb esetben is csak 8 osztályos végzettségük van. A három- és félezer regisztráltból körülbelül hatszázan 25 év alattiak, és 371 személy pályakezdő álláskereső. Több mint kétezer közfoglalkoztatottat tartanak nyilván a járásban – 2016-ban még ötezren voltak – de őket is szeretnék visszavezetni a munka világába. A foglalkoztatási osztály szakemberei számos támogatási formával igyekeznek segíteni: újabban havi kiegészítő javadalmat nyújtanak a munkát ajánló vállalkozásoknak, kaphatnak némi segítséget a tartós és a súlyosan hátrányos álláskeresők, de mobilitási támogatásra is lehet pályázni, az egyik típusa lakhatásra, a másik utazásra fordítható.

Néhány mondat erejéig fellépett a színpadra Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Központ kancellárja is, aki a nappalisok és a felsőoktatásban résztvevők – az arányuk körülbelül egyforma – képzéséről szólt néhány szót. Mivel az államilag előírt kötelező létszámot nem tudják betölteni, ezért 400 kárpátaljai tanulót is befogadtak, de erdélyiek képzésére is készült már stratégia.

Az érdeklődésre nem lehetett panasz, hiszen gyorsan elözönlötték a fiatalok a 30 kiállító által betöltött teret, válogathattak a színes kínálatból. Az olyan cégek mellett, mint a Serioplast, a Gemtech, a MOM, vagy a MSK Hungary Gépgyártó Bt. mellett még a rendőrség vagy a McDonalds is megjelent. Sokan megálltak a nyírbátori telephelyű cég, a MSK Hungary Gépgyártó Bt. standja mellett, ahol Kocsis Ramóna HR-referens fogadta a kérdéseket.

– Cégünk egyedi gépgyártással foglalkozik, az alkatrész legyártástól az összeszerelésig és a szervizelésig minden feladatra keresünk dolgozókat. Mindemellett a duális képzésben is részt veszünk, aminek köszönhetően több volt diákunk is a cégünknél dolgozik ma már főállásban – tudtuk meg. Kocsis Ramóna úgy látja, hogy bár igen vegyes a kép a térségben az iskolai végzettség tekintetében, mindig vannak olyan szorgalmas közösségek, akik egymást húzzák előre a tanulásban, és egyetemistaként felívelő karriert építhetnek náluk. – Olykor még nyugdíjasok is visszatérnek, és amellett, hogy az MSK-nál zömében a szakképzésből érkezők dolgoznak, többeknek a külföldi munkavállalásra is nyílt már lehetőségük – adta tudtul a HR-referens, éreztetve, hogy kecsegtető karriercélokat kínálva vonzó cégként tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.

Az MSK standjánál lettünk figyelmes arra a fiatalra is, aki láthatóan nem félt odalépni szinte mindenkihez, hogy információkat gyűjtsön.

– Itt a Gépészeti Technikumban tanulok pénzügyi ismereteket, és kíváncsi vagyok, hogy ilyen végzettséggel hol, milyen lehetőségeket tudnak felkínálni – mutatott körbe a 14.-es, végzős Fekete Zoltán. – Látom, hogy a legtöbb cégnél az egyetemi végzettséget preferálják, jól kalkuláltam, mikor eldöntöttem, hogy tovább fogok tanulni, Debrecenbe vagy a Budapesti Gazdasági Egyetemre szeretnék bekerülni – mondta el.

MJ