Agrárlogisztikai központot adtak át péntek délután Nyírbogáton.

A vendégeket először Nyírbogát polgármestere köszöntötte. Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó kiemelte, az önkormányzat legfőbb célja, hogy segítse a helyiek életét, ebben pedig nagyszerű partnerre találtak a magyar kormányban. A településvezető felidézte a közelmúlt fejlesztéseit, melyek közül a hűtőház felújítását, a sorra épülő kerékpárutakat, az ipari park kialakítását és a bölcsőde megépülését emelte ki.

– Amikor ennek az agrárlogisztikai központnak a megépítését elterveztük, nem is sejtettük, hogy a helyben megtermelt élelmiszernek mekkora szerepe lesz – utalt a koronavírus és a háború okozta ellátásbeli problémákra a polgármester, majd gratulált a kivitelezőnek is, aki az építőipari alapanyagok árának folyamatos emelkedése mellett is teljesítette vállalását.

– A logisztikai központban a helyben megtermesztett zöldségeket és gyümölcsöket fogjuk tárolni, majd innen kerülnek át az önkormányzat által fenntartott intézmények konyháira – fogalmazott dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó.

Baracsi Endre beszédében kovászembereknek nevezte a nyírbogátiakat, olyan embereknek, akik munkájukkal a helyi közösséget erősítik.

– A város, a térség folyamatosan épül és szépül, jól látszik az itteniek áldozatos munkája – emelte ki a megyei közgyűlés alelnöke, aki szerint sokat beszélünk egy régió, egy város népességmegtartó képességéről, de legalább ilyen fontos a képességmegtartó népesség is.

– Született szabolcsiként jó itt lenni, jó látni, hogy az ország egyik legfiatalabb városa milyen ütemben fejlődik – köszöntötte az átadóünnepség vendégeit Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, aki vallja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország éléskamrája.

– A Nyírbogáton, a helyi közmunkaprogramban megtermelt javaknak ebbe a gyönyörű agrárlogisztikai központban remek helyük lesz – fogalmazott Papp Zsolt György, aki gratulált ahhoz a város vezetésének, hogy sikerült megvalósítania ezt az agárfejlesztési beruházást.

– Azt vallom, hogy a magyar kultúra része a zöldség- és gyümölcstermesztés – zárta gondolatait a helyettes államtitkár.

Dr. Simon Miklós az elmúlt évek fejlesztéseit részletezte a péntek délutáni rendezvényen. Eszerint 2014 óta 141 beruházás valósult meg a megye 6. számú választókerületében TOP-os forrásból, mégpedig közel 26 milliárd forint összértékben, ezzel párhuzamosan pedig sikerült 9000 új munkahelyet is teremteni.

– Ha ehhez a 26 milliárd forinthoz hozzávesszük az egyedi kormánydöntéseket, a közút fejlesztéseit és a Magyar Falu Program forrásait, akkor ez az összeg eléri az ötven milliárd forintot – emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

A 252 millió forintból megépült agrárlogisztikai központ átadóünnepségét Navracsics Tibor beszéde zárta. A területfejlesztési miniszter gratulált a felkészítőknek az ünnepi beszédek közti rövid fellépésekhez, vershez, tánchoz és énekhez, melyeket a helyi óvodások és általános iskolások adtak elő.

– Azt gondolom, ebből is látszik, hogy Nyírbogáton mennyire fontos a hagyományok tisztelete és annak továbbvitele, a magyar kultúra ápolása és továbbörökítése. Ebből is látszik, hogy a helyi közösségek milyen erősek. Hiszen az egyértelmű, hogy amit mi tanítunk a gyermekeinknek, ők azt képviselik majd felnőtt korukban. A tartós felemelkedés alapja az erős közösségekben rejlik – fogalmazott Navracsics Tibor, aki szerint Nyírbogát az elmúlt évek munkájának köszönhetően felkerült az ország térképére és a térség meghatározó településévé vált annak köszönhetően, hogy remekül használja fel az európai uniós forrásokat is.

– Magyarország az uniós országok közül az egyik leghatékonyabban használja fel az eu-s forrásokat, minden évben nyolcvan százalék fölötti a hasznosulás mértéke. Ez Nyírbogáton sincs másképp, a város ebből a szempontból is egy referenciapont lehet a térség települései számára. A ma átadott agrárlogisztika központ is egy olyan fejlesztés, ami hasznos lehet a város jövőjére nézve, a jövő egyik fontos építőkockája lehet – zárta a területfejlesztési miniszter.

