A szavazópolgárok többsége úgy döntött az elmúlt vasárnap az időközi választáson, hogy Dancs Ákos legyen Benk új polgármestere. A 27 esztendős fiatalember 133 vokssal győzött, míg a másik két jelölt közül Halász Bertalan Zoltán 51, Pólyán Csaba pedig 34 szavazatot kapott.

A kis település új vezetőjétől először is azt kérdeztük, hogy jött az ötlet, hogy elinduljon az időközi választáson.

– Mindig is vonzott a közösségi élet, s ott volt bennem a gondolat, hogy egyszer jó lenne kipróbálnom magamat a falu vezetőjeként. Tősgyökeres vagyok, ezer szállal kötődöm Benkhez, úgy éreztem, tudok tenni a településért. Mikor jelöltettem magam, sok kedvező visszajelzést kaptam, éreztem a felém irányuló szeretetet. Bár a szavazatok megoszlottak a három jelölt között, szeretném kiemelni, hogy minden benki lakos polgármestere kívánok lenni. Kis falu a miénk, mindenki ismer mindenkit. A múltat le kell zárnunk, nem kellenek a széthúzások, békességre, nyugalomra, s főleg összefogásra, együttműködésre van szükség a település fejlődése érdekében – mondta el érdeklődésünkre Dancs Ákos, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál falugazdászként dolgozik. Munkájának köszönhetően jól ismeri a térség településeit és polgármestereit is, akik segítették, támogatták, bíztatták a választás előtti hetekben.

– A falugazdász munkámat mindenképpen szeretném folytatni, hogy segíthessem a gazdákat, ezért a polgármesteri tisztséget megbízási szerződéssel szeretném ellátni – folytatta Benk új vezetője, aki kitért a legfontosabb tennivalókra, feladatokra is.

– A közmunkaprogramot mindenképpen meg kell tartanunk, és képzésekkel is fontos segíteni a dolgozókat, ugyanis vannak olyanok, akik nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, s őket sem hagyhatjuk magukra. Aki váltani akar, hogy több pénzt kereshessen, azt segítjük. Jól tudom, hogy nagy terveim már nem lehetnek, hiszen a következő választásig kevesebb mint 2 év van hátra, de remélem, több területen apró lépésekkel előbbre vihetjük a települést. A céljaim között szerepel egy ligetes pihenő park kialakítása a fiatal és az idősebb korosztály számára egyaránt. Egy kisebb focipálya létrehozására is nagy igény van. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez képest az iskolakezdési és lakhatási támogatást, a Bursa Hungarica ösztöndíjat emelni kellene. Én is voltam egyetemista, jól tudom, hogy minden forint számít egy fiatalnak, de azt is be kell látnunk, hogy a néhány éve meghatározott összegeket már meghaladta a mindennapi élet. Szükség lenne egy parkolóra a temetőnél. Kérvényezném a Benk és Mezőladány közötti útszakasz felújítását a közlekedési feltételek javítása érdekében. Nagy forgalmú út, sokan használják, de nagyon rossz az állapota. Felújításra szorul a Tiszára vezető két út is. A buszmegállóinkat szebbé, modernebbé kellene tennünk. A mezőgazdasági útjainkat is fejlesztenünk kell, mert sokan foglalkoznak mezőgazdasággal. Bízom benne, hogy a négytagú képviselő-testülettel együtt tudok majd dolgozni, és a képviselők támogatni fogják az elképzeléseimet, a terveimet – tette hozzá Dancs Ákos, aki hamarosan átveszi a tisztséget és leteszi a polgármesteri esküt.

Új és bizony nem könnyű feladatok, kihívások várnak Benk első számú emberére, ezért kíváncsiak voltunk arra is, vajon mi jelenti számára a pihenést, a felfrissülést, a feltöltődést.

– Szeretek sportolni, kirándulni a szeretteimmel, de az igazi kikapcsolódást az jelenti a számomra, ha az irodai munka után a gyümölcsösben dolgozhatom. A természetben elvégzett tevékenység – legyen az bár metszés vagy betakarítás –, teljesen felfrissít. Talán mondanom sem kell, nagyon szeretem csinálni, hiszen ha nem szeretném, akkor nem is foglalkoznék a mezőgazdasággal – jegyezte meg befejezésül Dancs Ákos.

MML