Verőfényes napsütés fogadta egész nap a sportolni, mozogni vágyókat hétfőn a Continental Aréna és a városi uszoda parkolójában megrendezett Fitt Majálison. Az önkormányzat és a sportcentrum közös, ingyenes, szabadidős rendezvénye igazi mozgalmas, családi nappá vált, hiszen kicsik és nagyok is rengeteg érdekes programon vehettek részt.

Aktívan ünnepelni

A hivatalos megnyitón 10 órakor Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője elmondta, hogy minden korosztály számára, kicsiknek, nagyoknak, szépkorúaknak is szól ez a mai nap.

– Próbáljuk minél aktívabban megünnepelni ezt a majálist, hogy minél több sportággal megismerkedhessenek az érdeklődők. Május hatodikán lesz a magyar sport napja, így igazán aktívan indítjuk el ezt a hetet. Bízom benne, hogy mindenki, a gyerekek és a felnőttek is megtalálják a kedvükre való pályát, mozgásformát, minél több pecsétet gyűjtenek össze, és a 14 féle egészségügyi szűrést is igénybe veszik, valamint az ulti- és sakkverseny is izgalmasnak ígérkezik. A színpadhoz is érdemes gyakran visszajönni, hiszen folyamatosan színvonalas produkciókkal kedveskedünk a jelen lévőknek – ajánlotta az ügyvezető, és hozzátette: mindenki nagyon vigyázzon magára, balesetmentesen teljesítsék a feladatokat, próbatételeket.

Értékes ajándékok

Már kapunyitáskor sor állt a pecsétgyűjtő menetlevelekért, a fiatalok izgatottan járták végig az állomásokat. Tizenegyet az aréna és az uszoda parkolójának a területén, kilencet pedig az aréna épületében találhattak meg. A 20 sportállomás közül, akik minimum tíz helyen teljesítették a feladatokat, azaz tíz pecsétet összegyűjtöttek, egy tombolát kaptak, amivel részt vehettek 14 órakor kezdődött tombolasorsoláson. Számos értékes nyeremény talált gazdára, köztük sportszercsomagokat, belépőket, Made in Nyíregyháza ajándékkosarakat, vitorlázó repülést is kisorsoltak, a fődíj pedig egy gyönyörű kerékpár volt.