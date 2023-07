Az idén immár hatodik alkalommal rendezték meg július 1-jén 9 órától a Leveleki-víztározónál a huszonnégy órás Ifj. Máté Mihály Emlékversenyt.





A fele szerencse, a fele tudás



A versenyen végig jelen volt a rendezvény egyik megálmodója, az édesapa, id. Máté Mihály is. Mint elmondta, évtizedek óta ő is a Leveleki-víztározó szerelmese, sokat horgásztak itt a fiával együtt. Örült annak, hogy a versenyzők mellett ezúttal is sok barát, munkatárs, ismerős, valamint azok családtagjai is ellátogattak a rendezvényre, hogy tiszteletüket tegyék a fia emléke előtt. Ezúttal a tóból kifogott hal mindegyike beleszámított a mérlegelésbe, akár békés, akár ragadozó hal legyen is a horgon.

A regisztrációt követően elfoglalták a helyüket a versenyzők, s kezdődhetett az etetés, a megfelelő horgászstratégia megválasztása. A negyven indulóból végül húsz résztvevő fogott halat. Köztük volt Juha László is, aki a harmadik helyet szerezte meg. Véleménye szerint a végig nyárias, nyomott, meleg időjárás okozta azt, hogy nem nagyon ettek a halak.

– Nem volt kapás, ezért ez egy nehéz, „melós” verseny volt. A horgászatnak a fele szerencse, és csak a másik fele tudás, érdemes ismerni a halak étvágyát, ízvilágát. Mindig megnézem az előzetes időjárás-jelentéseket, a csalinak használt magvaknál pedig szeretem a különleges ízeket. Ilyen például az ánizs, a karamell vagy a fokhagyma, amikbe kukoricát, kendermagot, tigrismogyorót, csicseriborsót vagy édes csillagfürtöt főzök. Tavaly az ötödik voltam, az idén pedig már dobogóra is állhattam. De ezen a baráti találkozón az eredmény mindig másodlagos, mert ez főként a megemlékezésről szól – mondta érdeklődésünkre Juha László.

– Az esemény most is jó hírverése volt a horgászsportnak, s a tervek szerint évente mindig ebben az időszakban fogják megrendezni ezt az emlékversenyt – kaptunk tájékoztatást Mikucza Zsolttól, a víztározó halászati hasznosítójának, a Nyírségi Hal-Vad Kft.-nek az ügyvezetőjétől.

Nádasi Zoltán



A végeredmény:



1. Karasz József (57,27 kg), 2. Liptai József (54,89 kg), 3. Juha László (45,10 kg), 4. Bak Zsolt (31,20 kg), 5. Szilvási Kristóf (26,13 kg). A legnagyobb hal: Karasz József (12 kg).