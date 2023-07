Új kihívások várnak a versenyezni szerető horgászokra az elkövetkező hetekben a Leveleki-víztározó északi gátján. A Halcatraz – Aventus Horgászverseny-sorozat az úszós készségek kétfordulós versenyével kezdődik július 9-én és 16-án, a method technika hívei július 23-án és 30-án bizonyíthatják ügyességüket, míg a feederesek augusztus 6-án és 13-án várhatják a halak kapását.



Fellendíteni a versenyzést

– A magyar horgászok az utolsó években nemzetközi szinten is jól teljesítenek, mind egyéniben és mind csapatban sok éremmel jönnek haza, s ez a siker több szakágat is érint. Egykoron Szabolcs-Szatmár-Beregben is jóval mozgalmasabb volt a versenyélet, én magam is versenyeztem, de aztán az üzleti életet választottam, mert a kettő együtt nálam nem működött – mondta el érdeklődésünkre Csorba Csaba, a nyíregyházi Halcatraz Web­áruház és Horgászcentrum tulajdonosa.

– Nagyon szeretném, hogy visszatérjen az egykori verseny­élet a vármegyébe, s ennek fellendítésére hirdetjük meg a sorozatot. Úgy gondolom, hogy versenyzési célokra nagyon jól megfelel a Leveleki-víztározó északi gátja. Olyan jó versenypályát lehet kialakítani rajta, hogy akár országos bajnokságoknak is a helyszíne lehet.

– Éppen ezért minél több versenyt kell szervezni oda, s ha a halak is megszokják, hogy ott rendszeresen van élelem, odahúzódnak, s a versenyzőknek is lesz sok-sok sikerélményük – tette hozzá Csorba Csaba.



Egy bottal, egy horoggal

Az úszós készségek első fordulóját tehát most vasárnap, július 9-én rendezik meg. A gyülekező 6 órakor lesz a Sirály Presszóban, majd a sorsolás és a helyek elfoglalása következik. A verseny 9 órától 13 óráig tart. Egy – maximum 13 méter hosszúságú – bottal és egy horoggal lehet versenyezni.

A második fordulót július 16-án rendezik meg. A szervezők fordulónként jutalmazzák az 1–3 helyezettet, valamint a két forduló összesítése után az első három helyezett is díjat kap.

A nevezési díjas versenyről további információ kérhető Sveda Tamástól (06-20/511-3959), illetve jelentkezni is nála lehet. MML