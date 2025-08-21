A ronccsal együtt hagyták ott a megsérült nőt Szabolcsban, ez az éjjeli baleset megdöbbentő tanulsága – fotókkal

Alig több mint egy héttel ezelőtt adtunk hírt portálunkon arról a megdöbbentő esetről, mely szerint a rendőrség elfogta azt a pátrohai férfit, aki még az azt megelőző csütörtökön elmenekült egy Nyírpazonynál történt baleset helyszínéről. A két autó közötti ütközés késő este történt, a kiérkező egységek csak az egyik jármű sofőrjét találták a helyszínen. Az 50 év körüli nő szerencsére megúszta könnyebb sérülésekkel, de könnyen történhetett volna nagyobb baj. A jelek szerint a másik vezető a haja szálát sem görbítette, hiszen elmulasztva a segítségnyújtást felelőtlenül elrohant a helyszínről, csak napok napok múlva került rendőrkézre.

Hűlt helye a sofőrnek, aki elmulasztotta a segítségnyújtást Nyírpazonynál a baleset után

Fotó: Sipeki Péter

A férfit őrizetbe vették és két bűncselekmény gyanújával hallgatták ki. Amellett, hogy el volt tiltva a vezetéstől, semmilyen segítséget nem nyújtott a másik autó sofőrjének, ami súlyosbító körülmény. Szerencsére ez a ritkább forgatókönyv, akár szerencsés elszenvedője valaki egy balesetnek, akár csak elsőként érkezik egy baleset helyszínre, a legtöbb emberben ott van az azonnali segítségnyújtás szándéka. Ám segíteni is csak jól érdemes, még mielőtt a helyszínre érkeznek a mentők, egy-egy hiba akár még nagyobb tragédiát is előidézhet.

– Egy közlekedési balesetnél elsőként megérkezni óriási felelősség, hiszen sokszor az első percekben múlik, hogy sikerül-e elkerülni a további tragédiát

– kezdte megkeresésünkre Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföld régiójának szóvivője.

– A legfontosabb, hogy először mindig a saját biztonságunkról gondoskodjunk: álljunk meg biztonságosan, kapcsoljuk be a vészvillogót, vegyük fel a láthatósági mellényt, és helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget. Csak ezután közelítsük meg a helyszínt, hiszen egy figyelmetlen mozdulat miatt könnyen újabb baleset történhet.

A helyszín biztosítása után kell minél gyorsabban felmérni a körülményeket: hány jármű és hány személy érintett a balesetben, van-e tűz- vagy robbanásveszély, kell-e esetleg azonnal valakit menteni egy adott járműből. Ezután azonnal hívjuk a 112-t és nyugodtan, érthetően adjuk meg a legfontosabb adatokat: éppen azokat, amelyekről a hívást megelőzően meggyőződtünk. Fontos, hogy maradjunk vonalban és kövessük a mentésirányító utasításait.

– A sérülteket csak akkor mozgassuk, ha közvetlen életveszély fenyegeti őket (például füst, tűz miatt). Ellenkező esetben próbáljunk mellettük maradni, beszélni hozzájuk, és egyszerű életmentő beavatkozásokat megtenni: ellenőrizni a légzésüket, szükség esetén szabaddá tenni a légutat, csillapítani az erős vérzést, eszméletlen, de légző sérültet stabil oldalfekvésbe helyezni. Italt, ételt ne adjunk nekik, és soha ne hagyjuk őket magukra – hangsúlyozta Ménes Dávid.