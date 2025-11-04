Nem minden a külső – akár már 100 forintért is nagyszerű darabokat foghatsz ki!

Könyvmolyok, figyelem! Ha valaki esetleg lemaradt a legutóbbi könyvvásárról, akkor ezt a hibát most könnyen orvosolni tudja.

Könyvvásár a Búza téri piaccsarnokban Fotó: MW

November 16-án, vasárnap, 10 és 17 óra között ismét több mint 15 000 darab szépséghibás, valamint hibátlan, akciós könyv közül lehet válogatni Nyíregyházán, a Búza téri piaccsarnokban – írta az Alexandra Kiadócsoport a közösségi oldalán. A könyvvásáron egyes darabokhoz akár már 100 forinttól is hozzájuthatsz, így mindenképp érdemes elnézni ezen a hétvégén a piaccsarnok környékére.

