1 órája
Nem minden a külső – akár már 100 forintért is nagyszerű darabokat foghatsz ki!
Több mint 15 000 szépséghibás és hibátlan darab közül válogathatunk a Búza téri piaccsarnokban. Könyvvásár lesz november 16-án
Könyvmolyok, figyelem! Ha valaki esetleg lemaradt a legutóbbi könyvvásárról, akkor ezt a hibát most könnyen orvosolni tudja.
Könyvvásár a Búza téri piaccsarnokban
November 16-án, vasárnap, 10 és 17 óra között ismét több mint 15 000 darab szépséghibás, valamint hibátlan, akciós könyv közül lehet válogatni Nyíregyházán, a Búza téri piaccsarnokban – írta az Alexandra Kiadócsoport a közösségi oldalán. A könyvvásáron egyes darabokhoz akár már 100 forinttól is hozzájuthatsz, így mindenképp érdemes elnézni ezen a hétvégén a piaccsarnok környékére.
