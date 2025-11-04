Nem minden a külső – akár már 100 forintért is nagyszerű darabokat foghatsz ki!

november 4., kedd

Több mint 15 000 szépséghibás és hibátlan darab közül válogathatunk a Búza téri piaccsarnokban. Könyvvásár lesz november 16-án

Szon.hu

Könyvmolyok, figyelem! Ha valaki esetleg lemaradt a legutóbbi könyvvásárról, akkor ezt a hibát most könnyen orvosolni tudja. 

Könyvvásár Nyíregyházán
Könyvvásár a Búza téri piaccsarnokban  Fotó: MW

Könyvvásár a Búza téri piaccsarnokban

November 16-án, vasárnap, 10 és 17 óra között ismét több mint 15 000 darab szépséghibás, valamint hibátlan, akciós könyv közül lehet válogatni Nyíregyházán, a Búza téri piaccsarnokban – írta az Alexandra Kiadócsoport a közösségi oldalán.  A könyvvásáron egyes darabokhoz akár már 100 forinttól is hozzájuthatsz, így mindenképp érdemes elnézni ezen a hétvégén a piaccsarnok környékére. 

 

