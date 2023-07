Az Utolsó esély című rövidfilm – Angyalosy Eszter és Szőke Dániel első rendezése – egy majdnem ötvenéves férfiről szól, aki kitalálja, hogy megtanul gördeszkázni, pontosabban egy longboard dancing versenyen szeretne elindulni. Ebben a nem mindennapi vállalásban egy tehetséges longboardos tini lesz a segítségére. Hamarosan rájönnek, hogy több bennük a közös, mint elsőre gondolták volna: mindketten a deszkázást használják személyes traumáik feldolgozására, és így segíteni is tudnak egymásnak a gyógyulásban – írja honlapján a Nemzeti Filmintézet.

Bár az Utolsó esély nem csak a fiatalokat célozza, hamar kiderült, hogy a tinédzser közönség értékeli igazán. Tavaly novemberben beválogatták az Oscar-díjra kvalifikáló Chicagói Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál versenyprogramjába, majd nemrégiben az Atlantai Gyerekfilm Fesztivál és a portugál Fest-New Directors / New ­Films Fesztivál zsűrije is kategóriája legjobbjának választotta a magyar filmet.

Támogatták egymás munkáját

A főszerepet játszó Kardos Róbert hónapokig tanult longboardozni, hogy minden trükköt ő maga tudjon megcsinálni a forgatáson. A másik főszereplőt alakító Györkös Csengét pedig, aki profi longboardos, Kardos Robi támogatta a színészi munkában. A filmben két másik longboardos, Németh Eszter és Neumann Erik mellett felbukkan még Schmidt Sára, Simon Kornél és Puskás-Dallos Péter is. KM