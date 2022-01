A kilencvenes évek szupermodellje, Cindy Crawford még manapság, 55 évesen is szívesen áll kamera elé – és friss felvételei alapján nincs is miért szégyenkeznie, jó pár évet letagadhatna a korából. Most az idei első fotózásáról mutatott pár képet az Instagramon, lapozható bejegyzését már több mint 70 ezren kedvelték - szúrta ki a képet az Origo.