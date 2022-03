A híres francia jós, Nostradamus 6338 jóslatot írt, amelyek közül sok már be is vált. Egyesek úgy vélik, hogy előre látta az orosz támadást is. A 16. századi alkimista próféciái megjósolták már a nagy londoni tűzvészt, Adolf Hitler borzalmas felemelkedését, a Kennedy-gyilkosságot és a szeptember 11-i terrortámadást is - írja a Bors.

Nostradamus előrejelzései 3797 évig terjedő időszakot fednek le, és néhány négysoros 2022 eseményeit írja le.

Nostradamus, akit kortársai találóan a végzet prófétájának neveztek, távolról sem tekintett napfényes jövőképre. Baljós előrejelzései között szerepel a harmadik világháború is.

Forrás: AFP

Idei Próféciáiban Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni merényletről is ír. Nostradamus azt írta, hogy az orosz vezető élete során öt merényletet túlél, de 2022 végzetes lesz számára. A prófécia szerint 2022-ben egy viharos éjszakán meghal az orosz elnök, egy tengeri körúton, miközben villámcsapás éri.

A jósnak 2022-re vonatkozó egyéb jóslatai sem kevésbé tragikusak.

2022-ben elszabadul az infláció, és az amerikai dollár mélyrepülésbe kezd. Ezenkívül egy erős hurrikán tüzeket, szárazságot és áradásokat okoz Franciaországban és a világ számos részén. A legendás jós látott még 2022-ben atombomba robbanást, aminek következtében megváltozik a Föld klímája.

Ebben az időben a világ katonai akciókkal és hatalmas pusztítással is szembesül, ami után a bolygó helyzete normalizálódik.