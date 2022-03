A bíróságon védi az igazát Ed Sheeran, akiről még 2017-ben állította két dalszerző – Sami Chokri és Ross O'Donoghue – azt, hogy tőlük lopta legnagyobb slágere, a Shape Of You alapját - írja az Origo.

Perről akkor még nem volt szó, Sheeran azonban a következő évben már a bírósághoz fordult hitelrontás miatt, mire Chokri és O'Donaghue visszaperelték plágium vádjával.

A Shape Of You 2017-ben a legtöbbet eladott dal volt Nagy-Britanniában, miközben a Spotifyon is rekordot döntött, a klipje pedig már 5,6 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on.

Nem csoda, hogy a per tétje is óriási: a bíróság már 2020-ban kimondta, hogy 3 millió fontos, 1,4 milliárd forintos kártérítésről kell majd döntenie, a lényegi tárgyalás azonban csak most kezdődött meg.