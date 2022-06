Az ufókról számtalan teória terjeng - írja a Bors. Van, aki szerint léteznek, ilyen például Uri Geller, és van, akik szerint soha nem is voltak. A középút azt vallja, léteznek, de még valójában sosem találkoztunk velük. Ennek pedig hét oka is van. Nézzük őket sorban!

1. A felszín alatt élnek

Az egyik hiba, amit hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy a földönkívüliek a felszín alatt, a bolygók és holdak belsejében élnek. Itt viszont elég barátságtalanok a körülmények az élethez, vagy túl hideg, vagy túl meleg van.

2. Még nem vettük észre őket

Az űr felfoghatatlanul nagy tér, és hihetetlen sok minden fér el benne. Simán lehet, hogy elveszünk a részletekben, és nem vesszük észre az idegeneket, akik épp az űrállomás orra előtt suhannak el.

3. Az emberek megölték az összes idegent

Valóban így lenne? A Homo sapiens, azaz a mai ember 300 ezer éve létezik, de saját történelmüket csupán 5 ezer évre visszamenőleg ismerjük. Ki tudja, mi történt a maradék 295 ezer évben? Lehet, hogy volt egy pont, ahol az idegenekkel háborúztunk és kiirtottuk őket...?

Forrás: Shutterstock

4. Kihaltak az idegenek

Maguktól, nem miattunk. Bizonyítékok vannak arra, hogy a Mars felszínén egykor folyékony víz volt, most viszont minden száraz. Valamikor a bolygó tele lehetett élettel... Lehet, hogy ők is a klímaváltozás áldozatai lettek?

5. Egy másik dimenzióban élnek

Az alapfeltételezések szerint az ufók a fizikai világban léteznek. De mi van akkor, ha egy olyan birodalomban élnek, amihez mi, földlakók nem férünk hozzá, hovatovább nem is tudunk a létezéséről?

6. Rossz helyen keresgélünk

A kutatók évtizedek óta azt kutatják, milyen élet van a Földön kívül. Azt nem veszik figyelembe, hogy az idegenek már itt lehetnek köztünk. Sőt, egyes feltételezések szerint a földkéreg alatt, a mélyben léteznek. Talán lyukakat kellene ásnunk?!

7. Nem akarják, hogy megtalálják őket

Elképzelhető, hogy ők tudnak rólunk, ezért nem akarják, hogy mi is tudjunk róluk. Lehet, hogy ők is kutattak utánunk, és úgy döntöttek, jobb, ha távol tartják magukat tőlünk. Bármi legyen is az ok, egy biztos: nagyon jól rejtőzködnek.

Illusztráció: Shutterstock