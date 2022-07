Még a rajongói sem hittek a szemüknek, amikor az angol Apollonia Llewellyn – akit a modellszakmában csak Barbiként ismernek – bikini felső helyett egy szál fehér pólóban csobbant a vízbe - szúrta ki a Bors.

A 22 éves szépség hatalmas mellein korábban is már csak a lélek tartotta össze a ruhát, most azonban még annál is többet mutatott.

A vizes fehér pólón ugyanis átütöttek a keblei – miközben erotikusan beletúrt a hajába.

"Próbálj lépést tartani" – írta az erről készült kép mellé Barbi. A kommentelők odáig vannak az új fotóért, amelyet itt lehet meglesni.

Borítókép: Instagram