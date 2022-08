A Skynews információja szerint az FBI legújabb jelentése szerint a színész meghúzta a pisztoly ravaszát, amely megölte Halyna Hutchins operatőrt.

Alec Baldwint eddig számtalanszor kihallgatták, és mindig azt állította, hogy a pisztoly elsült anélkül, hogy meghúzta volna a ravaszt. A legutóbbi vizsgálat eredménye azonban minden bizonnyal alapvetően megváltoztatja az eddigieket, ha mindez valóban igaz.

A szakértők szerint a fegyvert nem lehetett volna elsütni anélkül, hogy a ravaszt valaki meghúzná. A nyomozás ettől függetlenül folytatódik.

Baldwint alaposan meghurcolták

A Rust című film forgatásán történt tragédia nagyon megviselte Alec Baldwint: a fiatal operatőrnőt állítása szerint véletlenül lelőtte a színész, mert mint kiderült, éles lőszer volt a kellékfegyverben. Bár ezt hivatalosan senki nem erősítette meg, sokan őt vádolták azzal, hogy gondatlanul járt el, így nagyon nehéz időszak áll mögötte.

Hamarosan Budapestre érkezik

A Deadline információja szerint most a Chief Of Station című filmet forgatja majd, amelyben egy volt CIA-ügynököt alakít. A mozi egyes jeleneteit Budapesten forgatják majd, így Baldwin is a fővárosban tartózkodik majd egy ideig.

A film másik főszereplője Olga Kurylenko lesz, akit a legtöbben A Quantum csendje című James Bond-filmből ismerhetnek. Ez persze azt jelenti, hogy a színésznő is bármikor feltűnhet majd a fővárosban - írja a Metropol.