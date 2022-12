A brazil válogatott Eder Militao volt barátnője, Karoline Lima minden bizonnyal kiheverte a szakítást, ugyanis nemrég pikáns képeket osztott meg magáról a közösségi oldalán, ahol bátran mutogatta hibátlan alakját és elképesztően kerek fenekét.

Nem sokáig szomorkodott a szőke szépség, ugyanis Lima nemrég egy influenszereknek rendezett partin három férfival csókolózott egy este alatt, a csaknem négymillió követővel rendelkező Instagram-oldalán pedig megosztott egy képet, amin meglehetősen vadító szettben pózol – derül ki az Origo cikkéből.

A rajongói legnagyobb örömére aztán egy rövid videót is közzétett, ami nem sok teret enged a képzeletnek.

Azt nem tudni, hogy Militao is ilyen gyorsan túltette-e magát a szakításukon, ám a hátvédnek most fontosabb dolga is van, hiszen a brazil válogatott tagjaként jelenleg a katari vb-n szerepel.