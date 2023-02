"Megígértem magamnak, hogy ha életben maradok, elmondom az egész világnak mi történt velünk Auschwitzban. Ilyen szörnyűségnek soha, de soha többet nem szabad megtörténnie. Amíg élek, addig arra szeretném tanítani az embereket, hogy legyenek egymással toleránsak. Nagyon fontosnak tartom az erről való oktatást a TikTokon keresztül is, mert úgy veszem észre, hogy a fiatalok tanulni akarnak és tanulniuk is kell. Én magam pedig nem csak olvastam erről, de át is éltem" – mondta Lily.