A tragikus balesetben elhunyt Diana hercegnét az egész világ gyászolta, amikor 1997. augusztus 31-én a paparazzik a halálba üldözték Párizsban. A hercegné életéről és haláláról számtalan pletyka terjeng azóta is, még napjainkban, évtizedekkel a tragédia után is. Még most is beszélnek a hercegné szerelmi életéről, időről időre felbukkan egy-egy jóbarát, aki kiteregeti Diana vélt vagy valós szennyesét.

A hercegnéről azonban talán kevesebben tudhatják azt, hogy pontosan egy magas volt férjével, III. Károllyal, mindketten 178 centiméterre nőttek. A királyi család azonban állítólag azt szerette volna, hogy Károly magasabbnak tűnjön, így minden fotózáson úgy állították be őket, hogy Károly néhány centivel ugyan, de magasabbnak tűnjön.

Károly jelenlegi felesége III. Kamilla 172 centi magas, így esetükben nincs szükség hasonló trükkökre - írja a life.hu.