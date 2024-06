Egyre több rajongója kezd elfordulni Rihannától, hiszen hiába követelik, hogy valamilyen zenei produktummal is jelentkezzen, már évek óta csak a vállalkozásaiból és annak reklámozásából él. Bár a szépségiparban is nagy sikert aratott, most mégis igénytelen külsővel jelent meg, szinte felismerhetetlen a legújabb képein. Rihanna az új hajápoló termékcsaládja bemutatójára érkezett New Yorkba, és először viselte nyilvánosan a természetes haját, de nem igazán nyerte el vele senki tetszését.