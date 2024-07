Egy orvos arra figyelmeztette a körömrágásra hajlamos embereket, hogy a saját érdekükben azonnal hagyjanak fel ezzel a rossz szokással. Ugyanis nem csak látványra visszataszító, egyenesen undorító dolgok derültek ki róla.

Dr. Myro Figura aneszteziológus a TikTok-oldalán megmutatta, hogy a köröm alatt milyen sok szennyeződés gyülemlik fel, még ha azt laikusként nem látjuk is.

Fotó: TheVisualsYouNeed / Forrás: Illusztráció / Shuttestock

A főzés, takarítás, vásárlás vagy utazás során a baktériumok számtalan változatát gyűjtjük össze, a körmök harapdálásával pedig ezeket közvetlenül a szánkba juttatjuk.

A orvos mikroszkóppal meg is mutatta a szörnyű valóságot, aminek láttán szabályosan elborzadtak a követői:

Te jó ég! Soha többé nem fogom rágni a körmeimet

- jegyezte meg egy hozzászóló.

Mint a Bors írja a Mirror cikke alapján, több dolgot is tehetünk az egészségünk védelmében. Például, ha rendszeresen használ tisztítószereket, mindig viseljen gumikesztyűt! Érdemes puha körömkefével tisztítani a körmöket, és rendszeresen kézkrémet használni. Az is segíthet, ha közvetlenül zuhanyzás után, rendszeresen vágjuk a körmünket, és fontos mindig kezelni a sérült részeket is.