Az egész világot, de főleg a csütörtöktől szombatig Bécsbe készülő rajongókat, köztük sok magyart is sokkolt a hír, hogy az egy éve meghirdetett, sokak által várt három Taylor Swift-koncert terrorveszély miatt elmarad.

Volt, aki 17 órát vezetett hiába, más rengeteg pénzt bukott a szállásfoglalással. A csalódott rajongók miatt Bécs városa különböző kárpótlásokat talált ki, a magyar swiftie-k (vagyis a sztár rajongói, ahogy nevezik magukat - a szerk.) pedig petíciót indítottak azért, hogy Budapesten tartsák meg a Bécsben elmaradt koncerteket.

Komoly terrorfenyegés miatt kellett a koncerteket törölni

Fotó: Thomas Kronsteiner / Forrás: Getty Images

Horváth Judit tatabányai pszichológus a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogyan érdemes kezelni ezt a hírt a szülőknek, és egy kiskamasz mit érthet meg mindabból, hogy terrorveszély.

Az énekesnő körül szinte példátlan a rajongás

– mondta Horváth Judit, aki szerint ez nemcsak a felnőtteketérinti, hanem a kisiskolásokat, a kiskamasz gyerekeket, és a tinédzserek tömegeit is. A szakember beszélt arról is, hogy az ifjú rajongók a csalódás mellett nyilván másféle érzelmekkel is találkoznak, amikor a szüleiket hallják a hírekről beszélni, vagy maguk keresnek információkat a különböző platformokon.

Csalódott rajongók gyülekeztek Bécsben

Fotó: Thomas Kronsteiner / Forrás: Getty Images

Horváth Judit rámutatott: az emberek többségének szüksége van imádott sztárokra, ismert celebekre, akikkel valamelyest azonosulhat. Persze, ez különböző életkorban különféle hatással van mindenkire.

Míg a kisebbek számára talán nyomós érv, hogy maga Taylor Swift is ezt az utat választotta, mert biztonságban akar tudni mindenkit, addig a nagyoknál valóban kapaszkodót adhat a tudat, hogy maga a hatóság lépett. Érdemes hangsúlyosan erre terelni a beszélgetést, mert a hasonló esetek után természetes lehet akár az állandósuló szorongás is, ám azt mindenképpen meg kell érteni, hogy egy ilyen sokk után sem élhetünk örökre bezárva

– magyarázta, utalva ezzel a koronavírus-járványra. Elmondta azt is, szerinte mit láthatnak a kamaszok a sztárban.