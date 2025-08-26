Először látható Lucy Európában

Először látható a Lucy nevű előember csontváza Európában, a mintegy 3,2 millió éves emberi maradványok a cseh nemzeti múzeumban tekinthetők meg Prágában.

Nevét a Beatles együttes Lucy in the Sky with Diamonds című dala után kapta Fotó: Michal Cizek / Forrás: AFP

Az emberi evolúciót szemléltető tárlat hétfői ünnepélyes megnyitóján a világ eddigi legrégebbi australopithecus-csontvázának megtalálója, az amerikai Donald Johanson paleontológus is részt vett. A csontváz október 23-ig marad Prágában, majd visszaszolgáltatják az etióp nemzeti múzeumnak Addisz-Abebában.

Donald Johanson a megnyitón arról beszélt, az általa megtalált csontváz fontos bizonyítéka annak, hogy az emberiség bölcsője Afrikában van.

Mindannyian egy helyről származunk, a múltunk összeköt minket

– hangsúlyozta. Egyben szót ejtett arról is, hogy a kihalt előemberfaj, az Australopithecus afarensis, amelynek tagja volt Lucy is, egymillió évig volt jelen a Földön, míg a modern ember mindössze néhányszázezer évig.

Australopithecus afarensis egymillió évig volt jelen a Földön

Fotó: Michal Cizek / Forrás: AFP

Johanson óva intett attól, hogy kockára tegyék a természet túlélését. „Egyik legnagyobb problémánk, hogy nem annyira homo sapiens, hanem inkább homo egocentrikus vagyunk” – tette hozzá.

Lucy teljes csontvázának mintegy 40 százalékát találták meg. 1974-ben fedezték fel amerikai régészek Johnson vezetésével a kelet-afrikai Afar-háromszögben. A női csontváz a Lucy nevet a Beatles együttes Lucy in the Sky with Diamonds című dala után kapta, amelyet a munkájuk közben gyakran hallgattak a régészek.

Lucy mellett az Etiópiában fellelt, mintegy 150 ezer évvel még régebbi, Szelam néven ismert gyermekcsontvázat is kiállítják.