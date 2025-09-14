Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?

A csillogás és a fényűzés mögött gyakran rideg valóság rejtőzik: a leggazdagabb párok kapcsolatai egyre gyakrabban futnak zátonyra. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy a luxusélet mindent megold, a válások hátterében sokszor az érzelmi távolság, a folyamatos stressz, a bizalom hiánya vagy éppen a hatalomért folytatott harc áll. Mert van, amit pénzzel nem lehet megvenni, és az a valódi érzelmi biztonság – ennek hiányában még amilliárdosok házassága is romba dőlhet – a Life.hu három híres milliárdos híres válását vette górcső alá.

Jeff Bezos házassága a milliárdos munkamániája miatt ment tönkre

Az Amazon alapítója, akinek vagyona 210 milliárd amerikai dollár 25 év után vált el MacKenzie Scott-tól.

Jeff Bezos munkamániája már a válásuk előtt is legendás volt: hétvégéken is foglalkozott az üzleti levelekkel, a privát élete pedig háttérbe szorult. Szakértők szerint ez tipikus elkerülő kötődési stílus, ami a függetlenséget helyezi előtérbe a kötődés helyett. Az érzelmi igények elnyomása minden konfliktusban jelen volt –