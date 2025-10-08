Az ALS miatt már kerekesszékbe kényszerült a Grace Klinika sztárja (videó)

Kisebb riadalmat okozott, amikor néhány nappal ezelőtt kerekesszékben ülve kapták lencsevégre a nagybeteg sztárt a washingtoni repülőtéren. Most pedig kiderült, hogy Eric Dane betegsége napról napra egyre többet vesz el a Grace Klinika sztárjától.

"Grey's Anatomy" ve "Euphoria"daki rolleriyle tanınan aktör Eric Dane’e, motor nöronlarını etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan ALS (Amiotrofik Yan Skleroz) teşhisi konuldu.

Şu ana kadar, bacaklarının hareket kabiliyetini kaybetti ve konuşmakta zorlanıyor. pic.twitter.com/NZxdohfRpc — Filmden Filme🎬 (@filmdenfilme_) October 7, 2025

Egy közeli barát arról beszélt egy interjú során, hogy sorozatsztár számára a mozgás és a beszéd is egyre nehezebben megy – írja a life.hu.