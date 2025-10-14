„Nem fizetek csupán azért, mert kell” – a Z generáció fellázadt a muszájborravaló ellen

A borravaló érzékeny téma, és ezen a téren is megjelennek a generációs különbségek – a Life.hu a Z generáció viszonyulását vette górcső alá.

Mennyi borravalót illik adni? (illusztráció)

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock

A fogyasztás utáni elégedettséget régóta némi pluszösszeggel fejezzük ki, de ennek mértéke és helye mindig is megosztotta az embereket. Mennyi borravalót illik adni egy pincérnek, egy taxisnak, egy pultnál vagy egy olyan étteremben, ahol a szervizdíj ott virít a számla alján? Egy kutatás most talán pontot tesz a végére ennek a szenzitív témának.

Borravaló: melyik generáció a legbőkezűbb?

A Bankrate friss felmérése szerint az élen a két idősebb generáció végzett.

A baby boomerek 84 százaléka, míg az X generáció 83 százaléka ad mindig borravalót. Utánuk némileg kicsit lemaradva jönnek az Y generációsok 61 százalékkal, de egyértelműen a fiatal felnőttek, vagyis a Z generáció tagjai zárják a sort, 43 százalékkal.

Mennyi borravalót illene adni? Derek Brown, a Drink Company társalapítója a Fox Newsnak elmondta, hogy

az alap 20 százalék lenne.

Ha nem elégedett teljesen a kiszolgálással, talán elég lehet a 18 százalék is

– idézte Brownt a cikk.