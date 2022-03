– Oroszország ukrajnai háborúja arra kényszeríti Európát, hogy átgondolja földgázfogyasztását, és az emberek készek támogatni a máskor esetleg népszerűtlen politikai döntéseket is – véli Kadri Simson uniós energiaügyi biztos, aki a közelmúltban az észt ETV Esimene stuudio című műsorában fejtette ki nézeteit – írja a Magyar Nemzet.

Keveredik a rövid és a hosszú táv

Hozzátette, hogy az orosz gázszállítás leállása az egyes európai uniós tagállamokra más-más hatást gyakorolna, ám most olyan időszakban vagyunk, amikor Európa gázfogyasztása jelentősen csökken. Ez alatt nem hosszú távú tendenciát, hanem pusztán azt értette, hogy a tavaszi hónapokban, a fűtési szezon végével egyre kevésbé van szükség a földgázra. Mint mondta:

„Márciusban húsz százalékkal kevesebb gázt használunk mint januárban, áprilisban pedig már negyven százalékkal”, hiszen nagyon sok országban gázzal fűtik az otthonokat. Mindez önmagában igaz, de

nem alapozza meg az energiaügyi tisztségviselő magabiztos kijelentéseit.

Úgy véli, hogy az orosz gáz szállításának leállítása utáni első hónapokban Európa a maradék betárolt gázra támaszkodhatna, illetve a többi beszállítóval kötött megállapodásokra a nemzetközi piacokon. Ahol lehetséges, Kadri Simson szerint a földgázt más energiaforrásokkal kell helyettesíteni. Az energiaügyi biztos tökéletes példának nevezte, hogy sok helyen nem földgázt, hanem fapelletet használnak a központi fűtésben.

Azt nem részletezte, hogy a gázüzemű fűtési rendszerek lecserélése mennyi időt és pénzt emésztene fel.

Azt sem tisztázta, hogy egyetlen nyár alatt hogyan volna lehetséges véghez vinni ezeket változtatásokat, illetve betárolni az így is szükséges földgázt.

Ha a saját pénztárcáról van szó, már nem olyan zöldbarát a lakosság

Azt viszont elmondta, hogy bizonyos tanulmányok szerint a lakosság minden tagállamban kész személyes terhet is vállalni a magasabb energiaárak képében, és esetenként akár a vállalkozások versenyképességének csökkenésével is pusztán azért, hogy betartsanak az agresszornak.

– Úgy gondolom, hogy ez a háttér segíteni fogja kormányainkat a döntéseik meghozatalában – jelentette ki.

De ennek komolyan ellentmond például az a lakossági felmérés, amelyet a napokban a Századvég ismertetett. E szerint az energiaválság hatására Európa országainak többségében jelentősen megemelkedtek a lakossági rezsidíjak, illetve a drága energiával kapcsolatos aggályok is fokozódtak. Számokban kifejezve:

Azoknak az európaiaknak az aránya, akik tartanak a magas energiaáraktól, 78 százalékról 83 százalékra emelkedett az elmúlt időszakban.

De beszédes az is, hogy a korábban az orosz energia elleni embargók mellett kardoskodó Németország is immár a lakosság rezsiterheinek, üzemanyagkiadásainak kompenzálásában gondolkodik – írta meg a Magyar Nemzet is a napokban. Eközben pedig egy másik felmérésben megkérdezettek 42 százaléka támogatja a 2038-ra kijelölt szénkivonási dátum meghosszabbítását, ami nem kevesebb, mint harminc százalékpontos emelkedés a fél évvel korábbi közvélemény-kutatásban mértekhez képest. Kiválóan jelzi egyúttal, hogy a lakosság árérzékenysége milyen könnyen szerez érvényt, ha az egyik oldalon a kiadásai, a másikon pedig a karbonkibocsátás van.